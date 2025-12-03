Muerte de otro reo en Culiacán: Investigan hallazgo de cuerpo sin vida en el penal de Aguaruto

Culiacán, Sinaloa.- La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) confirmó la muerte de otro interno del Centro Penitenciario de Aguaruto, ubicado al poniente de Culiacán, Sinaloa, en un hecho que se registró durante la noche del martes 2 de diciembre de 2025. Las autoridades de la entidad informaron que el fallecido fue identificado como Kevin Manuel 'N.', quien se encontraba recluido en el módulo 16 y tenía apenas unos días de haber ingresado al penal.

De acuerdo con el informe oficial, el suceso se registró alrededor de las 21:50 horas cuando se reportó que la localización de un cuerpo sin vida de un recluso, lo cual generó la intensa movilización por parte de las corporaciones policíacas de los tres niveles de gobierno, quienes desplegaron un operativo en el interior del lugar. La investigación correspondiente quedará a cargo de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa.

#SSPSinaloa informa que, el 02 de diciembre, la Dirección del Centro Penitenciario de Aguaruto informó sobre la localización sin vida de una persona privada de la libertad. De manera preliminar, se informa de la posibilidad de que se trate de un suicidio, ya que el cuerpo se localizó en una celda cerrada por dentro. Se dio vista a la Fiscalía General del Estado para que realice las investigaciones correspondientes y se notificó a los familiares", se puede leer en el comunicado emitido por la SSPE.

Una vez concluidas las diligencias de ley dentro del centro penitenciario, las autoridades realizaron el traslado del cuerpo hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se le practicará la autopsia de ley para determinar las causas de deceso y posteriormente ser entregado a sus familiares. Apenas el pasado sábado 18 de octubre del presente año se reportó el fallecimiento de un reo en el mismo Centro Penitenciario de Aguaruto.

En aquel momento, las autoridades indicaron que la víctima, cuya identidad hasta el momento se desconoce, fue llevada al área de urgencias del penal; sin embargo, el personal médico confirmó que ya no contaba con signos vitales, aparentemente debido a un ataque cardíaco. Personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) acudió al lugar para realizar las diligencias correspondientes e iniciar con la respectiva carpeta de investigación.

Fuente: Tribuna