Nuevo HOMICIDIO en Sonora: Hallan el cuerpo de hombre en cerro de Hermosillo; lo habrían baleado

Hermosillo, Sonora.- La noche de este martes 2 de diciembre, elementos de distintas corporaciones del Gobierno de Sonora realizaron un amplio operativo en la zona de cerros ubicada al sur de Hermosillo, después de que se notificara la presencia de una persona sin vida en lo alto de una loma cercana a la colonia Villahermosa. La movilización se extendió por varias calles del sector.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron ayer, martes 2 de diciembre de 2025, alrededor de las 21:40 horas, en la intersección de calle Paloma y callejón del Cerro, un punto que colinda con la colonia Villahermosa y se ubica detrás de Palo Verde. En ese sitio, se informó que en la parte superior del cerro fue encontrado el cuerpo de un hombre. Hasta el momento no se ha confirmado si llevaba varios días en el lugar ni las posibles causas de su muerte.

Localizan cuerpo en cerro de Hermosillo; esto se sabe del crimen. Foto: Facebook

A la zona acudieron agentes de la Policía Municipal de Hermosillo, de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y personal del Heroico Cuerpo de Bomberos de Hermosillo, quienes se coordinaron para ascender al cerro y ejecutar la recuperación de los restos. Debido a la pendiente y a las condiciones de oscuridad, el descenso fue realizado con equipo especial y linternas, mientras los elementos aseguraban la zona baja para evitar el acceso de personas ajenas al operativo.

Balacera en esa zona de Hermosillo

Cabe mencionar que, durante el fin de semana previo, vecinos del área habían reportado una agresión armada en la misma zona de cerros. Aunque en aquel momento se desplegó un operativo similar, las autoridades no localizaron indicios ni personas lesionadas. Por ello, el hallazgo de este martes reactivó la presencia de corporaciones y generó nuevas líneas de investigación.

Luego de que Bomberos concluyera el descenso con los restos, la escena fue entregada a personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), quienes realizaron las primeras diligencias y levantaron evidencia que será integrada a la carpeta correspondiente. Hasta ahora no se ha dado a conocer la identidad de la persona localizada.

Las autoridades continuarán con las investigaciones para esclarecer las circunstancias en que ocurrieron los hechos y determinar si existe relación con reportes previos en la zona.

Fuente: Tribuna del Yaqui