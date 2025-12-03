Pareja acaba en el hospital tras accidente en Nogales; taxi chocó moto en la que viajaban

Nogales, Sonora.- Un accidente de tránsito se registró la noche de este martes 2 de diciembre, en el fraccionamiento Chula Vista, de Nogales, el cual involucró a un vehículo del servicio de transporte público y a una motocicleta particular. El percance, ocurrido aproximadamente a las 21:10 horas, generó la movilización de los cuerpos de emergencia y de las autoridades de vialidad tras recibir el reporte a través de la frecuencia de radio del C5.

Elementos pertenecientes al área de Autotransportes de Tránsito Municipal acudieron al cruce conformado por el bulevar Luis Donaldo Colosio y la calle Puerto de Malibu para atender el siniestro. En el lugar de los hechos, los agentes localizaron dos unidades con daños materiales visibles derivados del choue. Se trata de un automóvil tipo sedán de la marca Nissan March, modelo 2017, color blanco, habilitado como taxi, y una motocicleta de la marca Italika, en colores negro y rojo.

La mecánica del accidente, según los primeros informes periciales recabados en el sitio, indica que el conductor del vehículo de alquiler, identificado como Luis R., de 36 años de edad, transitaba sobre el bulevar mencionado. Al llegar al cruce, el chofer realizó una maniobra de vuelta en U. Dicha acción provocó un corte de circulación intempestivo a la motocicleta que se desplazaba con derecho de vía, resultando en el impacto directo entre ambas unidades.

A consecuencia del choque, los ocupantes del vehículo ligero fueron proyectados hacia la cinta asfáltica. Los lesionados fueron identificados como Miguel A., de 32 años, quien conducía la motocicleta, y su acompañante, Carmen Y., de 33 años. Paramédicos acudieron al sitio para brindar los primeros auxilios y, tras una valoración inicial, procedieron a trasladar a la pareja a un hospital para recibir atención médica especializada y descartar complicaciones internas.

Posteriormente, el parte médico oficial clasificó las heridas de ambos afectados como lesiones que tardan menos de 15 días en sanar y que, afortunadamente, no ponen en riesgo la vida. Las autoridades de Tránsito Municipal se encargaron de realizar las diligencias correspondientes para el deslinde de responsabilidades y el aseguramiento de los vehículos involucrados para los fines legales a los que haya lugar.

Fuente: Tribuna del Yaqui