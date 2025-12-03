Planeó la muerte de una menor de 14 años: Procesan a Manuel Leonardo 'N’ por homicidio en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Un sujeto identificado como Manuel Leonardo 'N’, de 31 años, obtuvo la vinculación a proceso por el delito de homicidio calificado por premeditación, alevosía y ventaja cometido en agravio de una menor de 14 años, en Ciudad Obregón. De hecho, el juez encargado del caso consideró que era necesario dictar prisión preventiva por el riesgo procesal existente.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), los hechos ocurrieron el pasado 15 de octubre de 2025, alrededor de las 20:00 horas, cuando el delincuente acudió al domicilio de la víctima decidido a hacerle daño, pues ya lo había planeado. La escena del crimen se registró la noche de ese día en un inmueble ubicado en las calles Castilla y Córdova, en la colonia Urbi Villa del Rey.

En ese lugar, Manuel Leonardo se presentó ante la joven y no le dio oportunidad de escapar, ya que sacó de inmediato un arma de fuego con la que le disparó en múltiples ocasiones. Las heridas producidas terminaron por arrebatarle la vida. "Los elementos recabados señalan que el agresor superó de manera deliberada y contundente las posibilidades de resistencia de la adolescente, vulnerando de forma directa el bien jurídico de la vida", dice un fragmento del comunicado.

Hasta el momento de la elaboración de esta nota se desconocen mayores detalles sobre este tema; sin embargo, en nuestro medio estaremos al pendiente de cualquier actualización, pues la violencia no solo en el municipio, sino en la entidad, cada día ha ido avanzando, al grado de que la noche del pasado martes 2 de noviembre se activó un intenso operativo en la calle Almendro y el bulevar Las Torres, de la colonia Beltrones.

Como te informamos en TRIBUNA, una persona se encontraba afuera de su vivienda cuando sujetos armados a bordo de un vehículo lo interceptaron y abrieron fuego en su contra. Una vez perpetrado el ataque se dieron a la fuga. Algunos testigos se acercaron a auxiliar al individuo, por lo que lo trasladaron a Isssteson para su valoración y atención médica. En lo que respecta a su estado de salud, no se cuenta con pormenores.

