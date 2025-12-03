Puebla: Matan a hombre frente a su hijo antes de llevarlo a la escuela; confirman ajuste de cuentas

La Margarita, Puebla.- La mañana de este miércoles 3 de diciembre, a muy temprana hora, un hombre fue asesinado con disparos de arma de fuego justo frente a su hijo, a quien en ese instante planeaba llevar a su escuela. De acuerdo con información extraoficial, los hechos ocurrieron en una vivienda ubicada en la Plaza del Herrero, en la colonia Infonavit La Margarita, en el municipio de Puebla.

El hombre fue identificado como Carlos Alberto, alias El Titos, de 34 años, quien, como se mencionó, recién había salido de su casa cuando de pronto comenzaron los balazos que le quitarían la vida. Al parecer, el responsable del ataque fue un sujeto con un casco de motociclista, quien se acercó a la víctima y, sin pensarlo dos veces, desenfundó una pistola para después dispararle al menos cuatro veces.

Los seres queridos del ahora occiso fueron quienes se comunicaron con paramédicos, pero al arribar al sitio no pudieron hacer mucho, pues terminó falleciendo en la escena. De igual forma, acudieron al llamado diversas autoridades policiacas que intentaron, a través de un operativo, dar con el responsable; sin embargo, a pesar de los esfuerzos de los agentes, la persona huyó sin dejar rastro.

En algunos medios se ha manejado que Carlos Alberto tenía antecedentes penales; sin embargo, es necesario precisar que, hasta el momento de la elaboración de esta nota, ninguna fuente oficial ha corroborado este detalle. Por lo pronto, en TRIBUNA estaremos al pendiente de cuando se revelen nuevos pormenores vinculados con este crimen que le arrebató un padre de familia.

Por supuesto, el área fue acordonada mientras la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla realizaba las pesquisas de ley y el levantamiento del cadáver. Precisamente, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Félix Pallares, ya confirmó que este homicidio está relacionado con un ajuste de cuentas. En caso de que existan más involucrados, aquí tendrás todo el avance.

