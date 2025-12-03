Reportan incendio en el cuarto de un motel al norte de Culiacán; autoridades capturan a dos

Culiacán, Sinaloa.- Durante la tarde de este miércoles 3 de diciembre de 2025 se desplegó una fuerte movilización policial y militar por el reporte sobre un incendio en la habitación de un motel que se ubica sobre la Carretera Internacional México 15, a la altura de la salida norte de Culiacán, Sinaloa. De forma extraoficial se indicó que las autoridades ejecutaron la detención de dos personas, cuyas identidades por el momento se desconocen.

De acuerdo con información proporcionada por el portal de noticias Línea Directa, fuentes policiales reportaron preliminarmente la captura de dos hombres en el interior del establecimiento, quienes fueron sorprendidos en posesión de dos armas de fuego. A través de una denuncia anónima a la línea telefónica del 089 se alertó sobre la presencia de dos sujetos que llegaron al lugar de alojamiento a bordo de una camioneta Nissan, modelo X-Trail.

Trascendió que los sospechosos llevaban consigo artefactos para intentar prender fuego a uno de los cuartos del negocio. Posteriormente, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, así como fuerzas federales, acudieron inmediatamente al llamado y lograron asegurar a los dos individuos sin el uso de la fuerza. Los agentes aprehendieron a ambos, además de que aseguraron el vehículo en el que se desplazaban.

La fuente no reveló la identidad de estos sujetos, saliente indicó que traían toda la intención de incendiar uno de los cuartos para los huéspedes, más no se precisó si en dicho inmueble había personas que pudieran ser el objetivo de este ataque", explicó el medio de comunicación anteriormente mencionado.

Elementos de las corporaciones que integran el Grupo Internacional se encargaron de las diligencias correspondientes en el sitio. Es toda la información que se maneja por el momento, pero se espera que las autoridades competentes compartan un informe actualizado en las próximas horas para esclarecer los hechos y revelar las identidades de los detenidos sobre este violento hecho, el cual ocurre en medio de un ambiente de violencia que azota la capital sinaloense.

Fuente: Tribuna