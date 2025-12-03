Se dedicaba a la venta droga en Nogales: Arrestan a Rubén por posesión de fentanilo y heroína

Nogales, Sonora.- La Fiscalía General de la República (FGR), en su delegación de Sonora, informó este miércoles sobre la captura de un presunto narcomenudista en Nogales. Tras presentar las evidencias necesarias, la institución logró que un juez de control dictara auto de vinculación a proceso, así como prisión preventiva justificada, en contra de un hombre por su presunta responsabilidad en delitos contra la salud.

La acción fue realizada por elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP). Según consta en la carpeta de investigación iniciada tras el Informe Policial Homologado (IPH), la detención del señalado tuvo lugar en la colonia Héroes. Durante el procedimiento policial, los agentes realizaron una inspección a quien fue identificado como Rubén S., siendo encontraron en posesión de diversas sustancias controladas.

El reporte oficial detalla el aseguramiento de 30 pastillas con las características del fentanilo, además de 20 envoltorios que contenían una sustancia identificada como heroína, con un peso total conjunto de 600 miligramos. Debido a la cantidad de lo incautado, los cargos se tipificaron bajo la modalidad de posesión con fines de comercio. Posteriormente, el Ministerio Público Federal (MPF) expuso las evidencias reunidas.

El juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en Sonora calificó de legal la detención y avaló la imputación, estableciendo además un plazo de 2 meses para concluir con la investigación complementaria, tiempo durante el cual el imputado permanecerá bajo la medida de prisión preventiva. La FGR señaló que con este procedimiento, reitera su función de investigar y perseguir los ilícitos del orden federal.

Obtiene #FGR vinculación a proceso contra una persona por posesión de fentanilo y heroína con fines de comercio

?? https://t.co/x5Vqre3hu3 pic.twitter.com/qLtbM5mdvz — Sonora (@FGR_Sonora) December 3, 2025

Asimismo, la institución mantiene abiertos sus canales de comunicación para la ciudadanía, exhortando a denunciar cualquier hecho delictivo. Las denuncias pueden realizarse de manera presencial en sus oficinas situadas en Boulevard García Morales kilómetro 9.5, colonia La Manga, o de forma anónima a través de la línea telefónica 6622-89-70-45 y el correo electrónico vua.sonora@fgr.org.mx, disponibles las 24 horas del día.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGR