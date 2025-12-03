Trágica caída en San Nicolás, Nuevo León: Hombre de la tercera edad pierde la vida al caer en una zanja

San Nicolás de los Garza, Nuevo León.- La mañana de este miércoles 3 de diciembre de 2025 un adulto mayor perdió la vida al caer en una zanja, pues en una banqueta estaban realizando trabajos de excavación; sin embargo, cuando pasó el hombre no se percató de esta situación y por ende terminó cayendo irremediablemente a un hueco que tenía una profundidad de al menos un metro.

De acuerdo con información extraoficial, los hechos ocurrieron en la calle Jalisco, de la colonia Floridos Bosques del Nogalar, ubicada en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Hasta el momento de la elaboración de esta nota se desconoce por completo la identidad del occiso; no obstante, se espera que conforme pasen las horas se revelen más datos relacionados con el tema.

Es necesario destacar que el señor no presentaba huellas de violencia, lo cual fue confirmado por elementos policiacos y agentes ministeriales, quienes llevarán a cabo las investigaciones correspondientes. De igual forma, se contó con la presencia de paramédicos que, al revisar al hombre de la tercera edad, corroboraron que efectivamente ya no tenía signos vitales, así como que su muerte fue consecuencia del golpe.

Fuente: Tribuna del Yaqui