TREMENDA VOLCADURA en Ciudad Obregón: Vuelca vehículo tras fuerte choque en la Náinari y Huatachive

Ciudad Obregón, Sonora.- Esta mañana de miércoles 3 de diciembre de 2025 se registró una aparatosa volcadura en una de las principales calles de Ciudad Obregón, cabecera municipal de Cajeme, donde dos automóviles se vieron implicados y uno de ellos terminó recostado sobre su costado; aquí los detalles de los hechos sobre este nuevo fuerte choque.

El aparatoso accidente tipo volcadura se registró en la intersección del bulevar Náinari y la calle Huatachive, donde dos vehículos colisionaron y uno de ellos terminó recostado sobre su costado, generando una intensa movilización de cuerpos de emergencia.

De acuerdo con los primeros reportes de autoridades en el lugar, el percance ocurrió cuando el conductor de un Hyundai i10 color negro presuntamente no realizó el alto correspondiente e invadió la circulación preferencial. En ese momento, un Nissan Versa color gris que transitaba por el crucero lo impactó de manera directa. La fuerza del golpe provocó que el i10 perdiera el control y volcara, quedando atravesado sobre uno de los carriles del bulevar.

Una tremenda volcadura se registró entre las calles Náinari y Huatachive de Ciudad Obregón

Elementos de Tránsito Municipal de Cajeme arribaron de inmediato para asegurar el área, delimitar la zona del accidente y dirigir el tráfico, que se vio afectado durante varios minutos. Personal del Departamento de Bomberos de Cajeme también acudió para colaborar en las maniobras, revisar el interior de los vehículos y confirmar que no hubiera personas atrapadas o en riesgo, además de verificar posibles derrames que pudieran representar un peligro adicional.

Afortunadamente, pese a lo aparatoso del choque y la volcadura, no se reportaron personas lesionadas. Las autoridades de tránsito informaron que únicamente se registraron daños materiales de consideración en ambos automóviles, los cuales presentaron afectaciones en carrocería y estructura debido al impacto.

Una vez concluidas las revisiones, las unidades fueron remolcadas al corralón municipal para los procesos correspondientes y el deslinde de responsabilidades. Tránsito Municipal de Cajeme reiteró el llamado a conducir con precaución y respetar los señalamientos, especialmente en cruceros de alto flujo vehicular como este.

Fuente: Tribuna del Yaqui