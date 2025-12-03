Vecinos salen a caminar y encuentran cadáver con señales de VIOLENCIA en río de Puebla

Santa María Coronango, Puebla.- La tarde de este martes, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Puebla, así como personal del Ejército mexicano, desplegaron un operativo en las inmediaciones del río Tlapala, en el municipio de Santa María Coronango, luego de que se alertara sobre la presencia de un cuerpo flotando en el afluente. A la fecha de publicación de esta nota, se desconoce la identidad de la víctima.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron ayer, martes 2 de diciembre de 2025, a la altura de la junta auxiliar de San Antonio Miahuacán. Habitantes que caminaban cerca del cauce observaron lo que parecía ser un hombre arrastrado por la corriente, por lo que solicitaron apoyo a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias 911. Debido a la fuerza del agua, el cuerpo se desplazaba hacia el área conocida como Puente de San Isidro.

#Seguridad | Propinó golpiza a su pareja por negarse a renunciar a su empleo; fue detenido en Hermosillo uD83EuDD15uD83DuDEA8https://t.co/66hD3XFhDh — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 3, 2025

De inmediato, se activó el Código Rojo. Elementos de la Policía Municipal actuaron como primeros respondientes y se encargaron de sustraer el cuerpo del río para permitir el trabajo de otras corporaciones. Personal del Cuerpo de Bomberos y paramédicos también se presentaron en el lugar para brindar asistencia técnica y verificar si la víctima aún presentaba signos vitales; sin embargo, se confirmó que el hombre ya no contaba con vida.

Las autoridades detallaron que la víctima, cuya identidad se desconoce, tenía las manos amarradas y presentaba múltiples huellas de violencia, por lo que el caso se consideró de inmediato como un hecho posiblemente relacionado con un homicidio doloso. Debido a esta situación, el área fue acordonada y resguardada por agentes municipales y estatales con el fin de preservar los indicios.

#Seguridad | Por difundir fotos de una menor por WhatsApp, Elena pasará 4 años en prisión de Hermosillo uD83DuDCF8uD83DuDEA8https://t.co/1K9fuJTq41 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 3, 2025

Minutos después, personal del Servicio Médico Forense (Semefo) efectuó el levantamiento del cuerpo, el cual permanece en calidad de desconocido. Será la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) la encargada de realizar las investigaciones correspondientes para determinar la identidad del hombre, así como esclarecer las circunstancias en las que ocurrió su muerte.

Hasta el momento, no se han proporcionado más detalles sobre la víctima ni se ha confirmado si existen denuncias recientes que permitan vincular el caso con alguna persona reportada como desaparecida en la región.

Fuente: Tribuna del Yaqui