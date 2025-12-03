Vehículo termina dentro de canal pluvial en Hermosillo; derribó varios árboles antes de caer

Hermosillo, Sonora.- Un percance vial sucedió la mañana de este miércoles 3 de diciembre, en el sector poniente de la ciudad de Hermosillo, el cual movilizó a las corporaciones de seguridad y emergencia. Los hechos ocurrieron poco después de las 10:00 horas, cuando un automóvil particular terminó al interior de un canal pluvial tras perder el control. Se trata de un sedán de la marca Kia Forte, de color blanco y modelo reciente.

De acuerdo con la información recabada en el lugar de los hechos, el conductor de la unidad circulaba en dirección de sur a norte sobre el bulevar Antonio Quiroga. Sin embargo, metros antes de llegar a cruce con la prolongación del bulevar Francisco Serna, se suscitó el incidente. Los primeros reportes indican que el automovilista se salió del camino, presuntamente debido al exceso de velocidad, impactando contra la vegetación de la zona.

Esta situación provocó que el sedán saliera de la cinta asfáltica, derribando por completo cuatro árboles palo verde, para finalmente detener su marcha al caer dentro del canal encementado que corre paralelo a la vialidad. Por fortuna el canal no llevaba agua en ese momento. Ante esta situación, los servicios de emergencia y elementos de la Policía Municipal acudieron rápidamente al sitio para brindar apoyo y asegurar el perímetro.

Paramédicos de la Cruz Roja realizaron la valoración médica del chofer y se confirmó que no presentaba lesiones de consideración, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital. Finalmente, las autoridades de tránsito se encargaron de las diligencias correspondientes para el deslinde de responsabilidades, mientras que fue requerida la intervención de un servicio de grúa para realizar las maniobras de rescate y extracción del automóvil.

El Kia Forte fue sacado del canal y remolcado por una grúa

Fuente: Tribuna del Yaqui