Vinculan a sujeto que trató de asesinar al hijo de su expareja a manera de venganza en Jalisco

Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.- La Fiscalía del Estado de Jalisco informó que obtuvo la vinculación a proceso de Miguel Ángel 'N.', quien deberá permanecer un año en prisión preventiva por su probable participación en el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, en perjuicio de un menor de cinco años de edad, identificado como hijo de su expareja sentimental. El imputado permanecerá bajo resguardo mientras se desarrolla la investigación complementaria.

De acuerdo con un boletín informativo difundido por la dependencia estatal, el hecho por el que se le señala al individuo se registró el pasado 7 de agosto de 2024. El suceso tuvo lugar en un domicilio situado sobre la calle boulevard Aeropuerto, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, en donde vivía la madre de la víctima. En su declaración, la mujer señaló que el sujeto arribó a su vivienda tras terminar con su relación sentimental por problemas personales.

El agresor, valiéndose de la confianza que había establecido previamente con el niño en la figura de padrastro, consiguió sustraerlo de la residencia bajo el engaño de que iba a regalarle una patineta. Posteriormente lo llevó a una zona apartada, en donde comenzó a propinarle golpes en diferentes partes de su cuerpo hasta que el pequeño cayó al suelo. Fue en ese momento que Miguel Ángel 'N.' usó su propio suéter para iniciar un proceso de asfixia por estrangulamiento.

La agresión provocó que el menor perdiera el conocimiento, por lo que el presunto atacante, creyendo haber conseguido su objetivo, se retiró del lugar, de acuerdo con lo establecido en las indagatorias correspondientes. Una vez que tuvo conocimiento del caso, el agente del Ministerio Público comenzó a integrar la carpeta de investigación, logrando reunir las pruebas necesarias para que se expidiera y ejecutara la respectiva orden de aprehensión.

Finalmente, un juez de control dictó el auto de vinculación a proceso y, como medida cautelar, se le impuso la prisión preventiva oficiosa que deberá cumplir por un año. La Fiscalía del Estado de Jalisco reiteró "su firme compromiso con la protección integral de los derechos de la niñez, destacando que la pronta actuación y la meticulosa integración de la carpeta de investigación reflejan la prioridad absoluta que se otorga a la salvaguarda de este sector poblacional".

