Alarma en Hermosillo por la desaparición de José Luis Quintana; grupo armado estaría detrás

Hermosillo, Sonora.- La Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora compartió una ficha de búsqueda para localizar a José Luis Quintana Lozada, un hombre de 28 años de edad que fue reportado como desaparecido en la ciudad de Hermosillo, Sonora. De acuerdo con la información oficial, el joven fue visto por última vez el pasado jueves 11 de diciembre de 2025, en la colonia Jacinto López, sin que hasta el momento se tenga conocimiento de su paradero.

Según datos extraoficiales que surgieron en medios de comunicación, José Luis salió de su domicilio alrededor de las 14:00 horas, cuando presuntamente los ocupantes de un vehículo tipo pick up lo comenzaron a perseguir, incluso trascendió que lo atacaron con proyectiles de arma de fuego, por lo que se desconoce si se lo habrían llevado aún con vida. Sin embargo, esta información no ha sido confirmada por las autoridades de Sonora.

Características físicas y señas particulares

La ficha oficial indica que el masculino mide aproximadamente 1.84 metros de estatura y pesa alrededor de 80 kilogramos, además de que fue descrito como una persona de complexión robusta y tez blanca. Tiene cabello castaño claro, corto, ojos cafés pequeños y boca pequeña con labios delgados. Como seña particular, la Comisión de Búsqueda detalló que presenta tatuajes en el brazo izquierdo, entre los que destaca la imagen de una rosa con una serpiente.

La Comisión de Búsqueda Para el Estado de Sonora solicita apoyo para localizar a JOSÉ LUIS QUINTANA LOZADA. Cualquier información, al teléfono: -66222297369 La información será usada de manera anónima", se puede leer en la publicación que compartió el organismo a través de sus redes sociales.

La Comisión de Búsqueda Para el Estado de Sonora solicita apoyo para localizar a JOSE LUIS QUINTANA LOZADA.

Cualquier información, al teléfono:

-66222297369

La información será usada de manera anónima.#desaparecidos#ComisiónDeBúsqueda#Sonora #Hermosillo pic.twitter.com/LzQGIDq0Hd — Comisión de Búsqueda de Personas Sonora (@ComisionSonora) December 30, 2025

Piden apoyo de la ciudadanía

Las autoridades de Sonora exhortaron a la población a compartir cualquier dato que pueda llevar a su pronta localización. Cualquier dato, por mínimo que parezca, puede ser clave para avanzar en el caso. Para cualquier reporte, la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado tiene habilitada la línea telefónica 662 229 7369, así como el correo electrónico comisiondebusquedasonora@sonora.gob.mx. Cualquier denuncia será tratada de forma confidencial.

Fuente: Tribuna del Yaqui