Asesinato de Carlos Manzo: Ya suman 10 detenidos por el homicidio del exalcalde de Uruapan

Ciudad de México.- El pasado sábado 1 de noviembre de 2025 ocurrió un hecho que conmocionó a todo México: el brutal homicidio del alcalde Carlos Manzo, quien en pleno festival conmemorativo del Día de Muertos de Uruapan, fue ultimado a balazos frente decenas de familias. Este crimen no solo impactó a todo el país, sino que también generó una serie de movilizaciones para exigir justicia y más seguridad.

En este sentido, y a caso dos meses del lamentable crimen, las autoridades del estado de Michoacán confirmaron que se ha logrado la detención de 10 personas presuntamente relacionadas con el crimen ocurrido en el Festival de las Velas. La información fue confirmada por Grecia Quiroz García, actual presidenta municipal de Uruapan y esposa del exedil, quien señaló que las investigaciones continúan abiertas y que aún existen líneas de indagación en curso para esclarecer plenamente los hechos.

Grecia Quiroz, esposa de Carlos Manzo, habló de las detenciones. Foto: Facebook

Avanza la investigación del homicidio de Carlos Manzo

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), el más reciente detenido estaría vinculado a un grupo de mensajería instantánea utilizado presuntamente por una red de sicarios relacionada con el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), organización que ha sido señalada como responsable intelectual y material del asesinato.

La alcaldesa de Uruapan indicó que, hasta el momento, no ha tenido un acercamiento directo con el fiscal del estado, aunque fue notificada sobre esta última detención, la cual fortalece una de las principales líneas de investigación.

Siete escoltas enfrentan cargos por homicidio por omisión

Del total de personas detenidas, siete formaban parte del equipo de seguridad del exalcalde, quienes actualmente enfrentan cargos por homicidio por omisión y permanecen bajo prisión preventiva oficiosa. Los escoltas detenidos son:

Alejandro Flores Vargas Demetrio de la Cruz Martínez Omar Medina Jiménez Guillermo Tello Zagoya Omar Osvaldo García Conde Monserrat Hernández Godínez Mario Alberto Santamaría Gallegos

Las autoridades investigan si existieron fallas deliberadas en los protocolos de seguridad el día del ataque.

Orden de aprehensión contra exjefe de escoltas

Por otra parte, la Fiscalía estatal mantiene vigente una orden de aprehensión contra José Manuel Jiménez Miranda, coronel del Ejército y entonces jefe de escoltas de Carlos Manzo, quien habría logrado evadir el operativo desplegado para asegurar al personal de seguridad del exfuncionario. Su localización es considerada clave para el avance del caso, ya que su papel dentro del esquema de protección del exalcalde es una de las principales incógnitas.

#Seguridad | La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, informó que las autoridades detuvieron a una persona más vinculada al asesinato de su esposo, Carlos Manzo; señaló que estaría relacionada con el chat donde se habría coordinado el ataque uD83DuDC64uD83DuDD34



uD83DuDCF9 Quadratín Michoacán pic.twitter.com/5IZy1XEpoD — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 30, 2025

Presuntos integrantes del CJNG, entre los detenidos

Los otros dos detenidos fueron identificados como Jorge Armando Gómez Sánchez, alias 'El Licenciado', y Jaciel Antonio Herrera Torres, alias 'El Pelón', señalados como presuntos integrantes del CJNG. Según las indagatorias, ambos habrían coordinado el ataque y participado en el reclutamiento de sicarios, presuntamente desde un centro de rehabilitación para adicciones ubicado en Uruapan, utilizado como fachada para actividades criminales.

El homicidio de Carlos Manzo detonó la implementación del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, una estrategia federal que contempla el despliegue de más de 12 mil elementos del Ejército y la Marina en municipios considerados prioritarios. Entre las zonas con mayor presencia de fuerzas federales se encuentran Uruapan, Morelia, Apatzingán, Buenavista y Lázaro Cárdenas, como parte de los esfuerzos para contener la violencia en la entidad.

Las autoridades han reiterado que las investigaciones continuarán hasta esclarecer completamente el caso y deslindar responsabilidades.

