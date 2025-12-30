Ataque armado deja un hombre ejecutado y un menor lesionado en el surponiente de Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- Un muerto y otro lesionado es el saldo de una agresión armada perpetrada en calles de la colonia Josefa Ortiz de Domínguez, perteneciente al sector Adolfo López Mateos, al surponiente de la ciudad de Culiacán, Sinaloa. El violento hecho ocurrió la tarde de este martes 30 de diciembre del 2025, cuando al menos un gatillero irrumpió en el sitio y disparó en repetidas ocasiones contra las víctimas, generando una intensa movilización policíaca y militar.

Según información proporcionada por medios locales, el reporte se registró alrededor de las 14:00 horas, cuando el sistema de emergencias del 911 recibió una alerta sobre detonaciones de arma de fuego en la esquina de la calle Constituyente, Pastor Rovaix entre la calle Heraclio Bernal y/o De la Corregidora y General Pablo Macías Valenzuela. El fallecido fue identificado como Jesús Alexander 'N.', de 27 años de edad, quien quedó sin vida frente a la fachada de su domicilio situado en la mencionada dirección.

Con respecto al masculino herido, fuentes extraoficiales indican que responde al nombre de Gilberto 'N.' y que presenta un impacto de bala en la ingle del lado derecho; sin embargo, trascendió que no es vecino de la demarcación. La víctima fue localizada a unas cuatro cuadras del referido domicilio, por lo que se desconoce si tendría relación con el mismo hecho delictivo, situación que ya está siendo investigada por las autoridades competentes.

uD83DuDEA8uD83DuDE94| Ejecutan a balazos a un hombre sobre las calles de la colonia Josefa Ortiz de Domínguez del sector Adolfo López Mateos, en el sector sur de #Culiacán. En el mismo hecho otra persona resultó herida.



Info uD83DuDCF2 https://t.co/FE9HwwWh5C pic.twitter.com/MpNn2mYhkf — Luis Alberto Díaz y Los Noticieristas (@noticieristas) December 30, 2025

Según los informes, el reporte de la balacera se registró minutos antes de las 2 de la tarde, donde se informó al servicio de emergencia 911 sobre detonaciones de arma de fuego en la esquina de la calle Constituyente Pastor Rovaix y calle Heraclo Bernal o Corregidora de la colonia en mención, por lo que elementos de la Secretaría de Defensa Nacional se trasladaron al sitio para atender la denuncia", indicó el portal de noticias Los Noticieristas.

Los uniformados solicitaron apoyo a paramédicos de Cruz Roja Mexicana, quienes confirmaron que Jesús Alexander 'N.' ya no contaba con signos vitales. Mientras que el lesionado, de quien se presume es un menor de edad, fue trasladado a un hospital cercano. Personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa se encargó de las diligencias correspondientes para que el cuerpo fuera retirado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo).

Un #ataque a balazos registrado durante la tarde de este martes en un domicilio de la colonia José Ortiz de Domínguez, en el sector de la colonia Adolfo López Mateos de #Culiacán, dejó como saldo un hombre fallecido y a unas calles un menor herido.

uD83DuDC49https://t.co/K7OyWsuumq pic.twitter.com/ruT3ERuhas — Ríodoce (@Riodoce_mx) December 30, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui