Cae chofer de tráiler con 400 kilos de droga en Sonora; estaba oculta entre pescado congelado

Hermosillo, Sonora.- Autoridades federales y estatales concretaron el aseguramiento de un cargamento ilícito de 400 kilos de cocaína en el municipio de Caborca. El hallazgo se produjo tras una operación conjunta en la que participaron elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) y efectivos de la 45 Zona Militar, bajo las directrices de la Mesa Estatal de Seguridad que encabeza el gobernador Alfonso Durazo Montaño.

El hecho tuvo lugar sobre el tramo carretero Caborca - Sonoyta, de la carretera federal número 2. Durante labores de vigilancia e inspección carretera, las fuerzas de seguridad interceptaron un tráiler de la marca Kenworth, color blanco, el cual remolcaba dos cajas refrigeradas. Al realizar la revisión de la carga, los agentes descubrieron que, entre el cargamento de pescado congelado y empacado al alto vacío, se encontraban ocultos 400 paquetes de narcótico.

Según los reportes de la investigación, la unidad de carga seguía una ruta logística que inició en el Estado de Chihuahua y tenía como destino a ciudad de Tijuana, Baja California. Gracias a las labores de inteligencia y a la coordinación de autoridades, se logró interrumpir el traslado de la sustancia antes de que llegara a la frontera. Durante el operativo fue detenido el conductor de la unidad, identificado como Jared Antonio 'N'.

Tanto el detenido, como el vehículo pesado y la totalidad de la droga asegurada, fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal para el inicio de las carpetas de investigación correspondientes y el deslinde de responsabilidades legales. Con estas acciones, el Gabinete de Seguridad señaló que reitera su compromiso de mantener la vigilancia en las carreteras estatales para evitar el trasiego de sustancias ilegales.

La estrategia de seguridad en Sonora sigue dando resultados.



Gracias a un operativo conjunto entre fuerzas de seguridad federales y estatales, realizado en la región de Caborca, se logró el decomiso de más de 400 kilogramos de cocaína.



Estas acciones evitan que sustancias… pic.twitter.com/9WyAyzy27e — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) December 30, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui