Caen tres sujetos por SECUESTRO de dos jóvenes en Ciudad Obregón; autoridades logran identificarlos

Ciudad Obregón, Sonora.- Como TRIBUNA te informó ayer lunes 29 de diciembre de 2025, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) confirmó que fueron liberadas dos personas que se encontraban privadas de su libertad en Ciudad Obregón, cabecera municipal de Cajeme, y además fueron detenidas tres personas. Este martes 30 de diciembre, se dio a conocer la identidad de los presuntos secuestradores; aquí la información.

De acuerdo con la información dada a conocer, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal informó que, en coordinación con la Secretaría de Marina, la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), se logró la captura de Ángel Josué 'N', de 19 años; Arturo 'N', de 38; y Jesús Adrián 'N', de 21, quienes fueron señalados como probables responsables de los hechos.

Las autoridades lograron identificar a tres sujetos, los cuales presuntamente privaron a una persona de su libertad

La detención se dio tras un operativo especial de inteligencia y reacción inmediata, derivado del seguimiento a un reporte ciudadano, el cual permitió salvaguardar la integridad de las personas privadas de la libertad y de sus familias. Cabe señalar que horas antes, se había registrado una intensa movilización policiaca en la cabecera municipal de Cajeme, al norte de Ciudad Obregón, luego de que trascendiera de manera preliminar el presunto rescate de personas secuestradas, lo que generó expectación debido a los recientes hechos violentos ocurridos en la región.

Más tarde, el fiscal general del estado de Sonora, Gustavo Rómulo Salas Chávez, confirmó que dos jóvenes fueron liberados con vida y se encontraban bajo resguardo de las autoridades. Precisó que ambos fueron trasladados para su certificación médica y, hasta el momento, se reportan en buen estado de salud, aunque no se dieron a conocer mayores datos personales de las víctimas.

Durante el operativo, las autoridades aseguraron un arma de fuego corta con cargador y cartuchos útiles, dinero en efectivo, así como dos vehículos presuntamente utilizados en la comisión del delito. Tanto los detenidos como lo asegurado fueron puestos a disposición del Ministerio Público para el seguimiento legal correspondiente.

Uno de los vehículos decomisados

Fuente: Tribuna del Yaqui