Capturan a cuatro integrantes de banda criminal en Cajeme; llevaban armas de fuego y drogas

Ciudad Obregón, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó sobre la vinculación a proceso de cuatro sujetos que fueron detenidos en el municipio de Cajeme. Se trata de Carlos Octavio 'N', Jesús Edgardo 'N', Christian Alan 'N' y Rodolfo 'N', quienes enfrentan cargos por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo con fines de comercio, asociación delictuosa y atentados contra la seguridad de la comunidad.

Los hechos en cuestión se registraron el pasado 20 de diciembre, aproximadamente a las 15:20 horas. La detención tuvo lugar en las calles Paseo del Campestre y Praderas Altas, fraccionamiento Villa Bonita, al sur de la comisaría de Esperanza. En dicho lugar, los ahora procesados fueron interceptados por las autoridades mientras se encontraban en posesión de diversas sustancias prohibidas y armas de fuego.

Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público presentó pruebas basadas en la investigación de campo. El desglose de los indicios asegurados detalla la participación individual de los detenidos en actividades ilícitas. Según el reporte oficial, a Rodolfo 'N' se le aseguraron 31 envoltorios de metanfetamina. Por su parte, Jesús Edgardo 'N' transportaba en una mochila una cantidad mayor de la misma sustancia sintética.

De igual manera, se estableció que Carlos Octavio 'N' portaba 20 envoltorios con marihuana, mientras que a Christian Alan 'N' se le encontró en posesión de metanfetamina, junto con una báscula gramera y material para la dosificación de estupefacientes; herramientas que sugieren la preparación de la droga para su posterior venta al menudeo. Además de que las cantidades de droga excedían los límites estipulados para el consumo personal.

Asimismo, a cada uno de los cuatro sujetos se le aseguró un arma de fuego. El hallazgo de todo lo anterior fue clave para sustentar la acusación de peligro para la seguridad comunitaria. Ante la evidencia presentada, el juez de control dictó la vinculación a proceso y determinó la medida cautelar de prisión preventiva justificada, considerando el riesgo que los imputados representan para la sociedad.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora