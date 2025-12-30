Catean casa en Pueblo Yaqui; tendría relación con la ejecución de policía estatal y su hermano

Cajeme, Sonora.- Durante la mañana de este martes 30 de diciembre de 2025 se registró una intensa movilización policíaca y militar en el municipio de Cajeme, Sonora, luego de que autoridades de los diferentes niveles de gobierno cumplimentaron una orden de cateo en un domicilio ubicado en la zona urbana de la comisaría de Pueblo Yaqui. Extraoficialmente se dijo que hubieron personas detenidas y el aseguramiento de droga, pero esta versión no ha sido confirmada oficialmente.

De acuerdo con un informe preliminar del caso, los hechos se registraron alrededor de las 10:00 horas, cuando elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y de la Secretaría de Marina (Semar) intervinieron en una la propiedad ubicado sobre la calle José Hernández, entre Unión de Ejidos y 19 de noviembre. Trascendió que los agentes habían sitiado el lugar desde las 07:00 horas aproximadamente.

Sin embargo, la orden judicial llegó tres horas después y fue en ese momento que los uniformados irrumpieron en el inmueble. En el lugar de los hechos se indicó que podría haber detenidos, ya que vecinos del sector se acercaron a la zona para averiguar el paradero de sus familiares. También se presume que la propiedad era utilizada para con fines ilícitos, principalmente con relación a diversas actividades relacionadas con el narcomenudeo.

Se espera que en las próximas horas, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) emita un boletín informativo para esclarecer los hechos e informar los resultados de esta diligencia efectuada. No obstante, versiones extraoficiales señalan que estas acciones podrían tener relación con el asesinato un agente de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y su hermano, quien se desempañaba como infante de Marina.

El violento hecho se registró el pasado jueves 25 de diciembre del 2025 en una vivienda ubicada en la misma comisaría de Pueblo Yaqui. Alrededor de las 17:30 horas, un grupo armado perpetró un ataque armado en el sitio, dejando sin vida a Fortino Valentín 'N.' y a su hermano Adrián Antonio 'N.', de 21 años de edad. El violento hecho tuvo lugar en la colonia Javier Lamarque, cuando las víctimas se encontraban pasando Navidad junto a sus seres queridos.

Fuente: Tribuna del Yaqui