Dan muerte a hombre en su propia casa al sur de Hermosillo; sicarios lo atacaron a balazos

Hermosillo, Sonora.- Durante la tarde de este martes 30 de diciembre, una intensa movilización de cuerpos de seguridad y servicios de emergencia se registró en el sector sureste de la ciudad de Hermosillo, tras el reporte de un ataque armado que dejó como saldo a una persona del sexo masculino sin vida. Los hechos violentos ocurrieron poco después de las 16:00 horas en el fraccionamiento Nuevo Hermosillo.

El suceso tuvo lugar en las calles Puma y Venado Cola Blanca, donde residentes de la zona alertaron a las autoridades a través de la línea de emergencias 911, reportando haber escuchado múltiples detonaciones de arma de fuego, lo que activó de inmediato los protocolos de seguridad en el sector. Al arribar al sitio, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana intentaron brindar los primeros auxilios a la víctima.

Sin embargo, tras la valoración correspondiente, confirmaron que ya había fallecido. El cuerpo del hombre quedó tendido en la entrada de su presunto domicilio, ubicado en la planta alta de un inmueble tipo dúplex. Según los primeros reportes forenses, la víctima presentaba al menos cuatro impactos de bala. Testimonios recabados en la escena sugieren que el hombre fue interceptado por sujetos a bordo de un vehículo.

Los agresores dispararon contra la víctima frente a su vivienda para posteriormente huir del lugar con rumbo desconocido. Hasta el momento, las autoridades no han reportado la detención de ninguna persona relacionada con estos hechos. De manera extraoficial, el fallecido fue identificado con el nombre de Arturo, alias 'El Güero', aunque se espera la confirmación por parte de las autoridades competentes.

El lugar donde sucedió la agresión con armas de fuego

La zona fue asegurada por elementos de la Policía Municipal de Hermosillo, la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa). Finalmente, peritos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) se hicieron cargo de la escena para el levantamiento de indicios balísticos y la integración de la carpeta de investigación correspondiente. El cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia de ley.

Fuente: Tribuna del Yaqui