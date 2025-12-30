Discusión termina mal: Agrede a su hermano con un desarmador y queda detenido en Torreón

Torreón, Coahuila.- En un hecho registrado el pasado domingo 28 de diciembre de 2025, elementos de la Policía Municipal concretaron la detención de una persona del sexo masculino identificada como Ricardo 'N.', quien es señalado por un caso de violencia familiar en el ejido La Unión, perteneciente al municipio de Torreón, Coahuila. El arresto fue confirmado por la Dirección de Seguridad Pública Municipal en un comunicado oficial.

De acuerdo con el reporte oficial de las autoridades locales, los hechos se registraron alrededor de las 22:35 horas, cuando los agentes recibieron una alerta a través de la radiofrecuencia sobre una persona lesionada en un domicilio de la mencionada localidad. A su llegada, los agentes hicieron contacto con el afectado, quien presentaba lesiones en el brazo izquierdo. El individuo señaló a su hermano de haberlo atacado con un desarmador.

Al llegar la patrulla al lugar de los hechos, los oficiales encontraron al presunto agresor en el sitio; tras una revisión de rutina, se confirmó que el sujeto aún portaba la herramienta con la que presuntamente había perpetrado el ataque, motivo por el cual fue asegurada como evidencia del delito", detalló el medio Telediario de Coahuila.

El desarmador fue asegurado por los policías municipales.

La detención se realizó conforme al protocolo policial, por lo que el presunto agresor fue informado de sus derechos y trasladado de inmediato a las celdas municipales. Finalmente, Ricardo 'N.' quedó a disposición del Ministerio Público correspondiente, instancia que se encargará de integrar la respectiva carpeta de investigación por el supuesto delito de violencia familiar y lesiones. El sujeto permanecerá bajo resguardo mientras se define su situación jurídica.

En otro caso de violencia familiar ocurrido en Torreón, un hombre de 40 años de edad, identificado como Iván 'N.', fue detenido tras presuntamente agredir físicamente a su pareja sentimental en un domicilio ubicado en la colonia Villas de Zaragoza. Se indicó que el sospechoso llegó a la vivienda en estado de ebriedad y sostuvo una discusión con la víctima, a quien posteriormente golpeó y hasta le propinó una mordida en la barbilla.

