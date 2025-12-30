Ejecutan a balazos a hombre y abandonan su cuerpo cerca del basurón municipal de Mazatlán

Mazatlán, Sinaloa.- La mañana de este martes 30 de diciembre de 2025 se reportó la localización del cuerpo de un hombre sin vida en la colonia Tercera Ampliación de Urías, a unos 200 metros de la entrada principal al basurón municipal de Mazatlán, Sinaloa. La víctima, cuya identidad se desconoce por el momento, se encontraba sobre un desagüe y presentaba múltiples impactos de bala en diferentes zonas de su superficie corporal, además de manchas de sangre.

De acuerdo con datos proporcionados por medios locales, el cadáver fue encontrado sobre la avenida Francisco Madero Herrera y, a pesar de que no se ha identificado al hoy occiso, trascendió que vestía una playera de manga larga en color rojo, pantalón de mezclilla azul y portaba huaraches. Personas que transitaban por la zona dieron aviso a las autoridades a través de las líneas de emergencias del 911, por que se registró una fuerte movilización en el sector.

Los policías municipales que acudieron como primeros respondientes llegaron al sitio del reporte alrededor de las 07:20 horas de este martes 30 de diciembre, pero fue localizado el cuerpo con impactos de arma de fuego por una persona que iba hacia el basurón municipal que se localiza a unos 200 metros del lugar de donde dio el aviso.", explicó el portal de noticias Línea Directa.

Elementos de la Policía Municipal y Policía Estatal Preventiva (PEP) arribaron al sitio, confirmando el reporte y acordonaron el perímetro. Extraoficialmente se dijo que junto al cuerpo del masculino, de 30 años de edad aproximadamente, se encontraban al menos ocho casquillos percutidos de un arma corta .9 milímetros. Posteriormente, los oficiales solicitaron la intervención por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa.

Personal de los Servicios Periciales se encargaron de los trabajos de campo y el levantamiento de los indicios balísticos, mientras que policías de investigación llevaron a cabo las primeras indagatorias sobre este homicidio. Se presume que el individuo pudo ser ejecutado a balazos en el lugar, aunque se siguen trabajando en las averiguaciones correspondientes para esclarecer los hechos. Finalmente, el cadáver fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo).

