Ejecutan de un tiro en la cabeza a abogado y militante del PAN al llegar a su casa en Tijuana

Tijuana, Baja California.- La noche del pasado lunes 29 de diciembre de 2025 fue asesinado un abogado identificado como Arturo Pérez Anguiano Scully, de 61 años, catedrático de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), quien al momento del ataque se encontraba en su vivienda ubicada en la colonia Los Españoles, en la ciudad de Tijuana. Este caso no es un hecho aislado en la entidad, ya que el pasado 29 de noviembre fue privada de la vida, bajo circunstancias similares, la también abogada Emilia Ortega Aceves.

De acuerdo con información de Milenio, Arturo Pérez acababa de llegar a su domicilio y esperaba a que se abriera el portón eléctrico cuando un sujeto se aproximó y, sin mediar palabra, le disparó directamente en la cabeza. Tras consumar el ataque, el pickup que conducía la víctima se impactó contra la puerta del inmueble, mientras que el agresor huyó hacia el bulevar Federico Benítez, donde abordó una camioneta Explorer para posteriormente darse a la fuga.

Lamentablemente, cuando arribaron al lugar elementos de diversas corporaciones policiacas, así como paramédicos de la Cruz Roja, estos últimos únicamente pudieron confirmar que el hombre ya no contaba con signos vitales. Hasta el momento de la elaboración de esta nota no se reportan personas detenidas; sin embargo, las investigaciones apenas comenzaron y se espera que en los próximos días se registren avances en el caso.

De lo poco que se conoce sobre la víctima, trascendió que era militante del Partido Acción Nacional (PAN) y se especializaba en las ramas penal y civil. La violencia en Baja California continúa en aumento y cada vez son más los homicidios registrados, una problemática que no se limita a esta entidad, ya que en otras regiones de la República mexicana también se han documentado atentados contra personas vinculadas con la política.

#Seguridad | Nuevo ataque contra exfuncionario en Puebla: Incendian bienes del exalcalde Adán Silva Valeriano uD83DuDEA8https://t.co/BnvmhqJmVL — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 30, 2025

En cuanto al asesinato de la abogada Emilia Ortega Aceves, ella perdió la vida la mañana del 29 de noviembre, luego de ser atacada por tres sicarios que la interceptaron mientras conducía un Toyota gris, en la intersección de las calles Mulegé y Cañón, en la colonia Altamira. El afectado recibió varios disparos de arma de fuego en el tórax, por lo que al arribo de los cuerpos de emergencia ya había fallecido. Los agresores huyeron a bordo de un vehículo Suzuki color blanco, el cual posteriormente fue abandonado.

Fuente: Tribuna del Yaqui