Era madre de dos niños: Identifican a mujer atropellada en carretera Empalme-Ciudad Obregón

Guaymas, Sonora.- Las autoridades competentes lograron establecer la identidad de la mujer que perdió la vida la mañana de este martes 30 de diciembre, tras ser víctima de un atropellamiento sobre la carretera federal México 15. El accidente, que tuvo lugar a la altura del entronque que conduce a la comunidad yaqui de Guásimas, frente al poblado de Baugo, movilizó a diversos cuerpos de emergencia y seguridad.

Tras las diligencias de ley y el reconocimiento por parte de sus familiares, se confirmó que la víctima respondía al nombre de Evelin Guadalupe Guardado Piña, de 22 años de edad. La joven era residente del poblado de Vícam, perteneciente al municipio de Guaymas. Este suceso ha generado consternación en la región, dado que se informó que la fallecida era madre de dos hijos menores de edad, quienes ahora quedan en situación de orfandad.

De acuerdo con la información recabada e integrada en la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron a temprana hora cuando Evelin Guadalupe se dirigía a su lugar de trabajo en un campo agrícola de la zona. Trascendió que la joven iba acompañada de uno de sus hermanos al momento del percance. Según los reportes iniciales, el accidente se suscitó cuando la trabajadora intentó cruzar la cinta asfáltica y fue embestida por un vehículo en movimiento.

Lamentablemente, el conductor de la unidad involucrada no detuvo su marcha para prestar auxilio y se dio a la fuga con rumbo desconocido, dejando a la víctima abandonada en la carretera. Al sitio acudieron paramédicos y cuerpos de rescate con la intención de brindar los primeros auxilios; sin embargo, al llegar confirmaron que la joven mujer ya no contaba con signos vitales debido a la gravedad de las lesiones sufridas por el impacto.

La escena fue resguardada por elementos de la Policía Municipal y de la Guardia Nacional, quienes se encargaron de resguardar el área para permitir el trabajo de los peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES). El personal forense realizó el procesamiento de la escena para recabar indicios que permitan esclarecer los hechos, procediendo posteriormente al levantamiento del cuerpo por parte del Servicio Médico Forense (Semefo).

La víctima, Evelin Guadalupe Guardado Piña, de 22 años de edad

Actualmente, las autoridades mantienen abiertas las investigaciones correspondientes con el objetivo de localizar el vehículo involucrado y dar con el paradero del conductor responsable de este hecho de tránsito, para así deslindar responsabilidades legales conforme a derecho.

Fuente: Tribuna del Yaqui