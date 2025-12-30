Fátima Naomi salió de su domicilio en Ciudad Obregón y no volvió; activan alerta de búsqueda

Ciudad Obregón, Sonora.- Familiares emitieron un llamado urgente a la comunidad para solicitar su apoyo en la localización de la joven Fátima Naomi Corrales Gaytán, de 20 años de edad, cuyo paradero se desconoce a día de hoy. De acuerdo con el reporte y la información difundida mediante fichas de búsqueda, la joven salió de su domicilio ubicado en el fraccionamiento Casa Blanca, al poniente de Ciudad Obregón y no regresó.

Presuntamente, el último rastro de su ubicación fue registrado durante la madrugada de este lunes 30 de diciembre, situándola en las inmediaciones del municipio de Empalme. Desde ese momento, se perdió comunicación con ella, por lo que se ha mantenido activa la alerta para dar con su ubicación. Para facilitar su identificación, la ficha de búsqueda detalla las características de la vestimenta que portaba al momento de su desaparición.

Fátima Naomi vestía una camisa amplia en color azul marino con apariencia deslavada y un pantalón de pijama con estampado de cuadros en blanco y negro. Asimismo, se ha informado que la joven salió acompañada por un hombre joven vestido de negro, y ambos se desplazaban a bordo de un vehículo marca Dodge Stratus. La colaboración de la ciudadanía es fundamental en estas primeras horas para lograr localizarla.

Se solicita a cualquier persona que cuente con datos fidedignos, haya visto el vehículo descrito o tenga información que pueda conducir al paradero de Fátima Naomi, que se comunique de manera inmediata a los números de emergencia 911 o a los contactos proporcionados por los familiares en las redes sociales. Compartir esta información contribuye de buena manera a los esfuerzos para encontrarla sana y salva.

Fuente: Tribuna del Yaqui