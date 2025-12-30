Feminicidio en Jalisco: Al interior de un restaurante, sicarios matan a una mujer y hieren a su pareja

Zapotlanejo, Jalisco.- La tarde de este lunes 29 de diciembre, el último del año, elementos de distintas corporaciones de seguridad del estado de Jalisco, así como personal del Gobierno Federal, desplegaron un amplio operativo en el municipio de Zapotlanejo, luego de que se reportara un ataque armado al interior de un restaurante. Este hecho dejó como saldo una mujer muerta y un hombre herido.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron durante la tarde del lunes 29 de diciembre de 2025, en el cruce de la calle Hidalgo y la Carretera a Zapotlanejo, en la colonia San Miguel, una zona conocida como el Centro de Modas. En ese punto, sujetos armados, hasta ahora no identificados, irrumpieron en un restaurante de mariscos y, sin mediar palabra alguna, abrieron fuego contra las personas que se encontraban en el lugar.

Los hechos ocurrieron la tarde de este lunes 29 de diciembre. Foto: Twitter

Testigos que vieron los hechos dieron aviso a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911, a lo que se activó el Código Rojo. A la brevedad se movilizaron en la escena agentes de la Policía Municipal de Zapotlanejo, de la Policía Estatal de Jalisco y personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGE). También arribaron a la escena paramédicos de la Cruz Roja Mexicana.

Los socorristas revisaron a las víctimas; sin embargo, confirmaron que en el sitio la mujer, de aproximadamente 35 años de edad, ya no presentaba signos vitales. En tanto, el hombre, de alrededor de 20 años, fue estabilizado y trasladado a un hospital cercano para recibir atención médica especializada. A la fecha de publicación de esta nota, su estado de salud se reporta como reservado.

Autoridades informaron de manera preliminar que ambas personas eran originarias de Tijuana, Baja California, aunque no se ha determinado el tiempo que llevaban en Jalisco ni las circunstancias de su estancia en Zapotlanejo.

#Seguridad | Hombre se mete a la casa de su expareja en Gómez Palacio y la amenaza por tener otra relación uD83DuDC64uD83DuDEA8https://t.co/NWeRczLC1B — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 30, 2025

Luego de la agresión, los presuntos responsables se dieron a la fuga, aparentemente a bordo de un vehículo, tomando rumbo hacia Guadalajara por la carretera libre. Esta situación derivó en la activación de un operativo de búsqueda en el que participan corporaciones de los tres órdenes de gobierno.

Personal de la FGE quedó a cargo de las investigaciones y del levantamiento de indicios en el lugar. El caso ya está siendo analizado bajo el protocolo de feminicidio; cualquier novedad será reportada por TRIBUNA.

Fuente: Tribuna del Yaqui