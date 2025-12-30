Hallan sin vida a mujer y a su nieto de 4 años en Tlaquepaque, Jalisco; investigan al abuelo

Tlaquepaque, Jalisco.- Las autoridades del estado de Jalisco han iniciado una carpeta de investigación tras el hallazgo de dos personas sin vida al interior de una vivienda en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Las víctimas fueron identificadas como una mujer de 64 años de edad y su nieto, un menor de apenas 4 años. Los hechos se registraron en una finca ubicada en la colonia Rural, en la zona conocida como el Cerro del Gato.

De acuerdo con la información inicial proporcionada por las corporaciones de seguridad, el descubrimiento de los cuerpos fue realizado por la hija de la mujer adulta y madre del menor, quien acudió al domicilio con la intención de recoger a su hijo. Al ingresar al inmueble y percatarse de que ambos se encontraban inconscientes en el área de la sala, procedió a solicitar auxilio inmediato a través de la línea de emergencia 911.

En respuesta al reporte, acudieron al sitio elementos de la Policía Municipal de San Pedro Tlaquepaque, así como paramédicos de la Cruz Verde. El personal de los Servicios Médicos Municipales realizó la valoración correspondiente, confirmando que ninguna de las dos personas contaba ya con signos vitales. Según el reporte técnico preliminar, la mujer presentaba tres heridas en la región del cuello, aparentemente causadas por un arma punzocortante.

Mientras que el menor mostraba traumatismos severos en el cráneo, presuntamente producidos por golpes con un objeto contundente. En el lugar de los hechos se encontraba presente el esposo de la mujer fallecida y abuelo del niño. Elementos policiales procedieron a entrevistar al hombre, sin embargo, debido a diversas inconsistencias detectadas en su declaración, fue asegurado en calidad de sospechoso.

Posteriormente, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público, quien será el encargado de determinar su situación jurídica en las próximas horas. La Fiscalía del Estado de Jalisco comunicó que las pesquisas se realizan bajo el protocolo de feminicidio, con el objetivo de esclarecer las circunstancias del crimen. Cabe destacar que, según registros estatales, esta constituye la cuarta carpeta de investigación que se abre bajo dicho protocolo en lo que va del mes de diciembre en la entidad.

uD83DuDEA8Una mujer de 50 años de edad y su nieto de cinco años fueron localizados sin vida dentro de una casa en la colonia Rural, en la zona del Cerro del Gato, en el municipio de Tonalá, en el límite con Tlaquepaque. La mujer presentaba heridas de arma blanca en el cuello pic.twitter.com/iuE3Ie8Ult — Meganoticias GDL (@Meganoticias) December 30, 2025

Para garantizar la preservación de la escena del crimen y permitir el trabajo de los peritos, la zona fue ampliamente resguardada mediante un operativo conjunto. En el perímetro de seguridad participaron efectivos de la Policía Metropolitana, la Secretaría de Seguridad del Estado, la Guardia Nacional y elementos del Ejército Mexicano. Finalmente, personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) realizó el levantamiento de los cuerpos para su traslado al anfiteatro metropolitano, donde se les practicarán las necropsias de ley.

