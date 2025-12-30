Hermanos ATACAN a MACHETAZOS a padre e hijo en Magdalena de Kino; FGJES formula imputación

Hermosillo, Sonora.- Por el intento de asesinato de un padre y su hijo a punta de machetazos, dos hermanos fueron imputados; así lo dio a conocer la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES). Los dos hermanos, identificados como Macario Octavio 'N' y Fernando Astolfo 'N', fueron detenidos por el delito de tentativa de homicidio, en hechos ocurridos en el municipio de Magdalena de Kino.

De acuerdo con la FGJES, la agresión se registró durante la madrugada del pasado 25 de diciembre de 2025, alrededor de las 00:30 horas, en un domicilio ubicado en la colonia García Barragán del municipio antes mencionado, donde se encontraban las víctimas, ambas de nombre Carlos Fernando 'N'. Las investigaciones establecen que los dos hermanos arribaron al inmueble y, tras amenazar a las víctimas, se dirigieron hacia ellas portando armas blancas, específicamente un machete y un cuchillo.

Durante el intento de resguardarse, una de las personas agredidas cayó al suelo y fue lesionada, presentando heridas que tardan más de 15 días en sanar y que dejan cicatrices visibles, sin poner en riesgo la vida. El ataque continuó cuando la víctima intentaba ingresar al domicilio; sin embargo, la agresión fue frustrada gracias a la intervención de un familiar que estaba en el lugar y a la llegada oportuna de elementos de la Policía Municipal de Magdalena de Kino, quienes lograron la detención de los probables responsables en el lugar de los hechos y ambos fueron procesados conforme a ley.

Durante la audiencia inicial, el juez calificó de legal la detención, tuvo por formulada la imputación y concedió la ampliación del término constitucional a 144 horas, a solicitud de los imputados y su defensa. Asimismo, se impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada para ambos hermanos, en tanto se resuelve su situación jurídica.

Mediante un boletín, la Fiscalía de Sonora reiteró su compromiso de actuar con firmeza en la persecución de delitos que atentan contra la vida, con el objetivo de salvaguardar la integridad de las personas y garantizar el acceso a la justicia.

