Iba en su motocicleta: Repartidor de plataforma resulta herido tras chocar en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Durante la tarde de este martes 30 de diciembre de 2025, un motociclista, quien presta sus servicios para la plataforma de entrega de comida de DiDi, resultó con lesiones leves después de verse involucrado en un accidente de tránsito registrado en el sector surponiente de Ciudad Obregón, Sonora. El conductor del vehículo ligero, cuya identidad hasta el momento se desconoce, chocó contra un vehículo particular.

De acuerdo con un reporte preliminar, el percance vial ocurrió poco antes de las 17:00 horas y tuvo lugar en el cruce de las calles Coahuila y Águila, en las inmediaciones de la colonia Nueva Palmira. Por razones aún desconocidas el motociclista y un automóvil Hyundai, color gris y modelo atrasado, colisionaron en el citado punto. Derivado del impacto, el afectado cayó sobre la vía pública a unos cuantos metros de su unidad.

Trascendió extraoficialmente que el repartidor no resultó con lesiones de consideración, por lo que no requirió de su traslado a algún nosocomio de la localidad. Elementos del Departamento de Tránsito Municipal arribaron al sitio para tomar conocimiento del caso, cumplir con el peritaje correspondiente y deslindar responsabilidades entre las personas implicadas en este nuevo incidente vital registrado en la cabecera municipal de Cajeme.

Durante los trabajos en el lugar, el tráfico vehicular sufrió afectaciones menores hasta que ambas unidades fueron retiradas y la vialidad quedó liberada. Hace apenas unos días, el Departamento de Tránsito Municipal, encabezado por Luis Rey Chávez Chávez, alertó sobre el incremento en la cifra de percances viales en el mes de diciembre con 172 accidentes, en los cuales 86 personas resultaron lesionadas y una lamentablemente perdió la vida.

Otro hecho similar se suscitó el viernes 26 de diciembre en el sector norte de Ciudad Obregón, cuando se produjo un choque entre un automóvil tipo sedán de la marca Chevrolet Chevy de modelo atrasado, y una vagoneta de la marca Jac, modelo 2024. El siniestro ocurrió en el cruce de las calles Morelos y Campeche, de la colonia Chapultepec, dejando a una persona lesionada y severos daños materiales en las unidades implicadas.

Fuente: Tribuna del Yaqui