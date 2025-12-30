Iván Archivaldo Guzmán habría ordenado caída de su suegro, cuñado y 'El Panu'; esto se sabe

Ciudad de México.- Tal parece que los asesinatos y detenciones en el círculo íntimo del líder de Los Chapitos, Iván Archivaldo Guzmán Salazar, no sólo se atribuye a las estrategias implementadas por las autoridades mexicanas, sino que podría tener una raíz en el interior de esta facción del Cártel de Sinaloa. José Luis Montenegro, un especialista en materia de seguridad, señaló que el propio hijo de Joaquín 'El Chapo' Guzmán estaría detrás de estos hechos.

De acuerdo con el autor de Los Chapitos: Radiografía criminal de los herederos del cártel de Sinaloa, las capturas de Mario Lindoro Elenes (suegro), alias 'El Niño', y Mario Alfredo Lindoro Navidad (cuñado), alias 'El 7', así como el asesinato de Óscar Noé Medina González, alias 'El Panu', fueron ordenados por el cabecilla criminal. Durante una entrevista con Aristegui Noticias, el periodista reveló que Guzmán Salazar presuntamente les puso un ultimátum a su suegro y cuñado.

'El Chapito', como lo apodan, les exigió al padre y hermano de su esposa entregarse a las autoridades mexicanas, ya que existió un punto de quiebre por la supuesta filtración de imágenes en donde se le podía ver junto a su hijo y su pareja, motivo por el cual perdió confianza en ambos. Presuntamente, las filtraciones habrían sido facilitadas por estos tres personajes de su entera confianza como 'El Panu', quien se desempeñaba como su jefe de seguridad.

#Sinaloa Fotos inéditas de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, líder de Los Chapitos, con dos de sus hijos.



Unpublished photos of Iván Archivaldo Guzmán Salazar, leader of Los Chapitos, with two of his sons. pic.twitter.com/g157lJljdE — Illicit Investigations (@illicitinv) November 20, 2025

'El Panu' ya habría tenido por lo menos dos semanas en la Ciudad de México establecido con algunos de sus familiares por miedo, precisamente, a las represalias del cártel de Los Chapitos. Ya se sentían perseguidos también estos personajes", mencionó Montenegro.

El comunicador también reiteró que estos cambios ocurren en un contexto de fortalecimiento en la alianza entre Los Chapitos y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Montenegro reiteró que este acuerdo de cooperación es completamente real, incluso afirmó que Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', ha infiltrado a sus principales colaboradores en la estructura criminal de Guzmán Salazar, incluido a Audías Flores Silva, alias 'El Jardinero'.

El periodista especificó que esta colaboración ha facilitado la inclusión del CJNG en mercados que anteriormente eran exclusivos del Cártel de Sinaloa, mientras que Los Chapitos han tenido acceso a nuevas plazas y protección en regiones estratégicas. Advirtió que el futuro inmediato del crimen organizado en México estará marcado por fusiones de cárteles, reacomodos y una disputa por negociar los mejores acuerdos ante las autoridades de Estados Unidos.

uD83DuDD34| Detienen al cuñado y suegro de Iván Archivaldo Guzmán en #Jalisco; en otra acción en #Mazatlán fue arrestado el "Pollo", líder de una célula del mismo grupo.



uD83DuDD17 https://t.co/5fJn39eCev#Sinaloa #seguridad #Noroeste pic.twitter.com/9gapeAhta8 — Noroeste (@noroestemx) December 23, 2025

