La violencia no da tregua en Cajeme; asesinan a Roberto a balazos en el poblado de Cócorit

Cócorit, Sonora.- La mañana de este martes 30 de diciembre de 2025, alrededor de las 06:00 horas, fue asesinado a balazos un sujeto en el callejón Anselmo Macías o Sinaloa, entre Hidalgo y 5 de Mayo, frente al Canal Porfirio Díaz, correspondiente a la comisaría de Cócorit. Una vez más se hace presente la violencia en el municipio de Cajeme, justo en plenas celebraciones de diciembre, cuando está a la vuelta de la esquina el cierre del 2025.

Es necesario resaltar que, hasta el momento de la elaboración de esta nota, no se reportan detenidos, además de que no se posee ningún tipo de información sobre los responsables; sin embargo, en nuestro medio de comunicación, como siempre, estaremos al pendiente de cualquier actualización que probablemente surja en las próximas horas, pues todavía no se ha pronunciado la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora.

En un inicio no se contaba con datos sobre el occiso, pero ahora ya fue identificado como Roberto M. F., de aproximadamente 50 a 55 años. De igual manera, como sucede siempre en estos casos, en la escena se presentaron elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR), quienes intentaron auxiliar a la víctima; sin embargo, al llegar los paramédicos de la Cruz Roja se percataron de que lamentablemente ya no contaba con signos vitales.

El sujeto falleció

Una vez que se declaró muerto, personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado se hizo cargo del procedimiento correspondiente, al asegurar catorce casquillos percutidos, disparados con pistola calibre nueve milímetros, mismos que servirán como pistas para que pronto puedan dar con el paradero de los asesinos. En lo que respecta al cuerpo, el Servicio Médico Forense (Semefo) lo trasladó al anfiteatro para la necropsia de ley.

#Mundo | VIDEO: Arabia Saudita bombardea puerto en Yemen por embarque de armas desde Emiratos Árabes uD83CuDF0Ehttps://t.co/i1qeEIKQu9 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 30, 2025

En otro asunto, como te informamos en TRIBUNA, la noche del pasado lunes 29 de diciembre de 2025, pero en inmediaciones del fraccionamiento Urbi Villas del Real, al poniente de Ciudad Obregón, se reportó una intensa balacera en el cruce de las calles Agras y bulevar Antonio Caso. En un inicio se decía que había un herido; afortunadamente, esto no fue así y solo quedó en un susto.

Fuente: Tribuna del Yaqui