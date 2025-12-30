Lanzan alerta en seis Estados de México por robo de cilindro con gas cloro, material tóxico

Morelia, Michoacán.- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), bajo la coordinación técnica de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), lanzó un alerta preventiva dirigida a las autoridades de Protección Civil en los Estados de Colima, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Estado de México y Guerrero. Esta medida responde al reporte del robo de un cilindro de gas cloro, propiedad del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Ooapas) del municipio de Morelia, Michoacán.

El incidente tuvo lugar en las instalaciones del pozo 'El Retiro', situado en la colonia Doctor Miguel Silva González del mencionado municipio. El objetivo primordial de esta notificación es activar los protocolos de respuesta inmediata y fomentar la vigilancia preventiva en las entidades colindantes, dado el potencial de traslado del material a través de las redes carreteras regionales. El gas cloro es un insumo indispensable para los procesos de potabilización del agua, pero requiere de un manejo especializado debido a sus propiedades químicas.

Para facilitar la identificación del objeto por parte de las fuerzas del orden y la ciudadanía, se han difundido las siguientes características detalladas:

Capacidad de carga: 68 kilos.

Dimensiones y color: Cilindro metálico de color gris aluminio.

Identificación oficial: Número de serie 7107830Y.

Se estima que el contenedor se encuentra aproximadamente al 50 por ciento de su capacidad total al momento de la sustracción. Con el fin de recuperar el material de manera segura, las autoridades federales, estatales y municipales han desplegado un operativo de búsqueda. Elementos de la policía estatal y municipal realizan recorridos de supervisión en depósitos de chatarra, centros de reciclaje de metales, terrenos baldíos y establecimientos comerciales donde pudiese intentarse la venta del cilindro o sus componentes.

En colaboración con la Guardia Nacional, se han establecido puntos de revisión en las principales arterias viales y autopistas que cruzan el estado de Michoacán para interceptar el traslado del material. Se mantiene una comunicación constante a través de canales digitales y correo electrónico con las Unidades de Protección Civil de las entidades federativas circundantes para homogeneizar la información de búsqueda.

Se inició una campaña informativa en medios tradicionales y redes sociales para alertar a la población sobre los riesgos de manipular este tipo de envases.

Recomendaciones

Las autoridades hacen un llamado a la población para que, en caso de detectar el paradero del cilindro, se abstengan de manipularlo, intentar abrirlo o trasladarlo por cuenta propia. La recomendación oficial es mantener una distancia prudente y notificar el hallazgo de inmediato. Para cualquier información relevante, se han habilitado las siguientes líneas de atención:

Número universal de emergencias: 911.

Coordinación Estatal de Protección Civil y Bomberos de Morelia: 443 369 7221.

Supervisión de Cloración OOAPAS (Ing. Rogelio Ortiz Chávez): 44 32 77 00 89.

Departamento de Potabilización Ooapas (Dr. Francisco Ung Medina): 44 32 30 15 78.

