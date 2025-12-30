Localizan a dos hombres ejecutados en Navolato; tenían el rostro cubierto y huellas de tortura

Navolato, Sinaloa.- La mañana de este martes 30 de diciembre de 2025 se registró el hallazgo de dos hombres asesinados a balazos al lado de un camino de terracería que comunica la carretera Culiacán-Navolato con el poblado de La Michoacana, en las inmediaciones de la comunidad de La Sinaloa, en el municipio de Navolato, Sinaloa. Los occisos tenían el rostro cubierto con cinta canela y las manos atadas al momento de ser localizados.

Según información proporcionada por medios locales, una de las víctimas mortales fue identificada como Agustín Antonio 'N.', de quien se dijo tenía 22 años de edad y domicilio en el poblado de La Sinaloa. En tanto, el otro ejecutado respondía en vida al nombre de José María 'N.' y contaba con domicilio en la comunidad de Yebavito. Un reporte a las líneas de emergencias alertó a las diferentes corporaciones policíacas.

El llamado de las autoridades se realizó poco después de las 9 de la mañana de este martes, donde se informó al servicio de emergencia 911 por parte de varias llamadas anónimas sobre la presencia de dos cuerpos sin vida de dos personas del sexo masculino, tiradas a un costado del camino de terracería anteriormente mencionado, justo frente a una huerta de árboles frutales", detalló el portal de noticias Los Noticieristas.

#Navolato uD83DuDEA8uD83DuDE94| Con el rostro cubierto con cinta, huellas de tortura y ejecutados, localizan a dos hombres sobre un camino de terracería que conduce del ejido La Sinaloa a La Michoacana. pic.twitter.com/MubXWM6Qev — Luis Alberto Díaz y Los Noticieristas (@noticieristas) December 30, 2025

Minutos más tarde, elementos de la Policía Municipal de Navolato y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) arribaron al sitio, confirmando la presencia de los dos masculinos: uno de ellos tirado boca abajo y el otro boca arriba. Trascendió que a simple vista se les apreciaban huellas de tortura, además de que ambos tenían el rostro cubierto con cinta canela y uno de ellos estaba maniatado de sus extremidades superiores.

Posteriormente se notificó a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa, por lo que personal de la Dirección General de Investigación Pericial se encargó de los trabajos de campo, aunque no se indicó si se encontraron indicios balísticos en el lugar de los hechos. En tanto, policías de investigación llevaron a cabo las primeras indagatorias para que los cadáveres fueran trasladados a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo).

Agustín y José María uD83DuDD4A?uD83DuDD6F? son las víctimas: localizan uD83DuDE94 a dos hombres asesinados en #NavolatouD83DuDEA8



Fotos: Geovanny Elizalde pic.twitter.com/TIPBw2J0z6 — Línea Directa Portal (@linea_directa) December 30, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui