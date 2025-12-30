Monserrat tiene solo 14 años y está desaparecida en Hermosillo; piden ayuda para localizarla

Hermosillo, Sonora.- La Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora activó los protocolos de búsqueda y solicita el apoyo de la comunidad para dar con el paradero de Monserrat Abbysai Amarillas Atienzo, una menor de 14 años de edad cuya ubicación se desconoce actualmente. De acuerdo con la información difundida a través de la cédula de desaparición, la adolescente fue vista por última vez este domingo 28 de diciembre.

El reporte indica que el último avistamiento tuvo lugar en la colonia Palo Fierro, de la ciudad de Hermosillo. Con el objetivo de facilitar su pronta localización, las autoridades han proporcionado una descripción física detallada de la joven. Monserrat tiene una complexión delgada, con una estatura aproximada de 1.60 metros y un peso estimado de 54 kilos. Se describe su tez como morena clara, con cabello castaño oscuro, largo y liso.

Sus ojos son de color café y tamaño mediano, y su boca es pequeña con labios medianos. Es importante destacar las señas particulares señaladas en la ficha: la menor tiene manchas blancas en el rostro, así como una cicatriz ubicada en el lado derecho de la nariz. La Comisión de Búsqueda puso a disposición de la ciudadanía diversos canales de comunicación para recibir cualquier información que contribuya a localizar a la joven.

Se puede realizar el reporte al número telefónico 6622297369 o a través del número de emergencias 911. De igual forma, las autoridades mantienen contacto mediante sus redes sociales oficiales en Facebook y X (antes Twitter), donde se encuentran como @ComisionSonora. Por último, el organismo solicitó a la población compartir esta información para que llegue a más personas.

Fuente: Tribuna del Yaqui