Nuevo ataque contra exfuncionario en Puebla: Incendian bienes del exalcalde Adán Silva Valeriano

Puebla, Puebla.- Durante la madrugada de este martes 30 de diciembre de 2025, alrededor de las 03:00 horas, se reportó un intenso siniestro en el municipio de Palmar de Bravo, específicamente en viviendas ubicadas en La Purísima y Cuacnopalan. Sin embargo, no se trató de cualquier domicilio, ya que el ataque fue dirigido contra la vivienda del expresidente municipal Adán Silva Valeriano, así como la casa de sus familiares, quienes residen a un costado.

De acuerdo con información extraoficial, los presuntos responsables serían cuatro sujetos que prendieron fuego a unas pacas de zacate en uno de los inmuebles. De manera inmediata, las llamas comenzaron a expandirse y alcanzaron varios vehículos propiedad del exfuncionario. A pesar del fuerte susto, hasta el momento de la elaboración de esta nota no se reportan personas lesionadas ni víctimas mortales.

En lo que respecta al caso ocurrido en Cuacnopalan, vecinos aseguraron haber escuchado diversas detonaciones al aire; incluso, los presuntos delincuentes habrían intentado ingresar al domicilio. Según versiones de medios locales, los familiares de Adán Silva solicitaron apoyo urgente a las autoridades para salvaguardar su integridad. Cabe señalar que, hasta ahora, la Fiscalía General del Estado de Puebla (PUE) no ha emitido un posicionamiento oficial sobre estos hechos.

No hay víctimas mortales

Una de las hipótesis más fuertes que circula apunta a que el ataque habría sido perpetrado por una organización delictiva que presuntamente intimida de manera constante a los habitantes de la zona, al menos así lo manifestaron algunos vecinos. Tras este suceso, pobladores de la localidad exigieron mayor presencia policiaca, ya que no es extraño que en el sector se registren actos ilícitos, como el robo de combustible.

#ÚltimaHora | Incendian camionetas y domicilio del exalcalde de Palmar de Bravo, Adán Silvia Valeriano, en la comunidad de La Purísima y Cuacnopalan, Puebla uD83DuDEA8uD83DuDD25?? pic.twitter.com/r1BTbVyPre — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 30, 2025

No era la primera vez

No es la primera ocasión que el nombre de Adán Silva Valeriano se ve relacionado con hechos violentos. En el pasado, con mayor precisión el 14 de julio de 2024, durante una fiesta de quince años celebrada en Cuacnopalan, un grupo armado abrió fuego contra Valeriano y otros políticos que se encontraban en el lugar. En México, los ataques y asesinatos de funcionarios públicos se han vuelto recurrentes; tan solo el pasado 22 de diciembre fue asesinado en Chilpancingo, Guerrero, Raymundo Cabrera Díaz, coordinador regional de IMSS Bienestar.

Fuente: Tribuna del Yaqui