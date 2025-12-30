Patrulla de la Policía Municipal se vio involucrada en aparatoso choque múltiple en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- La mañana de este martes 30 de enero de 2025 se registró un accidente vial en la ciudad de Hermosillo, Sonora, en donde se vieron involucrados una patrulla de la Policía Municipal y dos vehículos particulares. Las unidades implicadas resultaron con daños materiales de consideración luego de colisionar en la intersección de las calles Mendoza y Olivares, aunque afortunadamente no se reportaron personas lesionadas.

De acuerdo con un informe preliminar, los hechos ocurrieron aproximadamente a las 07:50 horas, en un horario de alta circulación vehicular, cuando un vehículo tipo pick up se desplazaba de poniente a oriente por la calle Mendoza. Sin embargo, al llegar al cruce con Olivares, el conductor de continúo con su camino, lo que derivó en que se impactara contra un automóvil Honda tipo sedán que transitaba de sur a norte sobre dicha vialidad.

Debido al fuerte choque, el sedán salió proyectado y se estampó contra el vehículo oficial que se movilizaba en el mismo sentido. Tras ser alertados acerca del incidente de tránsito, elementos del Departamento de Tránsito Municipal se dirigieron al lugar de los hechos para controlar la circulación en la zona y realizar el peritaje correspondiente. Hasta el momento se desconoce la identidad, así como los datos generales de las personas involucradas.

Se registra choque en el cruce de las calles Mendoza y Olivares.

Los uniformados realizaron las respectivas indagatorias para deslindar responsabilidades y esclarecer los hechos. Hasta el momento, no se han reportado civiles lesionados y el caso ya quedó a disposición de las instancias competentes para el seguimiento administrativo y legal derivado de este accidente de tránsito. Autoridades municipales exhortan a los conductores a circular con precaución, respetando los límites de velocidad y los señalamientos.

En otro hecho registrado el domingo 28 de diciembre en la capital sonorense, tres personas resultaron heridas tras un fuerte choque ocurrido sobre el bulevar José María Morelos, en el tramo comprendido entre las calles Juan José Aguirre y Jesús Siqueiros, en las inmediaciones de la colonia Jesús García. Trascendió que un automóvil sedán de la marca Chevrolet, línea Beat, presuntamente le cortó la circulación a una camioneta tipo SUV de la firma Hyundai, línea Creta.

Fuente: Tribuna del Yaqui