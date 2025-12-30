Rodimiro desapareció en el tramo de Esperanza a Ciudad Obregón; se intensifica la búsqueda

Cajeme, Sonora.- La Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora mantiene activa la ficha de búsqueda para dar con el paradero de Rodimiro Campos Covarrubias, un hombre de 56 años de edad que fue reportado como desaparecido en el municipio de Cajeme, Sonora. Las autoridades han solicitado apoyo de la ciudadanía para poder localizarlo luego de más de tres meses de ausencia.

De acuerdo con la información proporcionada por la institución, Rodimiro fue visto por última vez el pasado 21 de septiembre de 2025, cuando circulaba sobre el tramo que conecta Esperanza con Ciudad Obregón, sin que hasta el momento se tenga conocimiento sobre su ubicación. Hasta el momento, no se tiene mayores datos acerca de su desaparición, aunque las autoridades competentes y sus familiares continúan con su búsqueda.

Características físicas y señas particulares

Según la ficha oficial, Rodimiro Campos es de nacionalidad mexicana, mide aproximadamente 1.63 metros de estatura y pesa alrededor de 74 kilogramos, es de complexión delgada y piel morena. Tiene cabello entrecano, corto y liso, ojos color café y boca mediana con labios gruesos. Entre sus señas particulares destaca una cicatriz en la pierna derecha, así como una cicatriz visible en la nariz, rasgos que podrían ayudar a identificarlo con mayor facilidad.

La Comisión de Búsqueda Para el Estado de Sonora solicita apoyo para localizar a RODIMIRO CAMPOS COVARRUBIAS.

Cualquier información, al teléfono:

-66222297369

Solicitan colaboración ciudadana

En caso de contar con información que pueda ayudar con la pronta localización de Rodimiro Campos Covarrubias, la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado tiene habilitada la línea telefónica 662 229 7369 y el correo electrónico comisiondebusquedasonora@sonora.gob.mx. Es importante mencionar que la participación ciudadana sigue siendo fundamental para apoyar a las familias y fortalecer los esfuerzos de localización de personas desaparecidas en la entidad.

Fuente: Tribuna del Yaqui