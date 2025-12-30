Sonora reporta en 2025 cifras históricas en judicialización y alza del 20% en órdenes de arresto

Hermosillo, Sonora.- En el informe anual de actividades correspondiente al ciclo 2025, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) reveló los resultados operativos obtenidos entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025. El organismo destacó un incremento importante en la efectividad de sus procesos, destacando un aumento del 20 por ciento en la ejecución de órdenes de aprehensión en comparación con el periodo homólogo anterior (diciembre 2023 – noviembre 2024).

Este repunte en la productividad operativa no es un hecho aislado, sino el resultado directo de una estrategia de fortalecimiento institucional y financiero. Según el informe, este año 2025 fue clave para la entidad al acceder, por primera vez, a recursos del Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública (Fofisp), además de lograr un aumento en las partidas del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP).

-Además se realizaron mil 451 procedimientos abreviados y mil 543 acuerdos reparatorios… — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) December 30, 2025

La inyección de estos recursos federales permitió mejorar las capacidades logísticas y humanas de la Fiscalía de Sonora, lo cual se tradujo en una mayor eficiencia en la captura de probables responsables de diversos delitos. Uno de los indicadores más relevantes del informe es el número de carpetas de investigación que fueron llevadas ante los tribunales. Durante el periodo señalado, se logró la judicialización de 22 mil 213 asuntos.

Esta cifra representa un incremento del 9 por ciento, equivalente a mil 889 casos adicionales, respecto al ciclo previo, siendo el mayor número de judicializaciones registrado en la historia de la institución. Este dato sugiere una mayor capacidad del Ministerio Público para integrar expedientes que permitan iniciar procesos penales. Asimismo, la Fiscalía informó sobre la aplicación de la política criminal coordinada desde la Mesa Estatal de Seguridad, la cual ha priorizado el uso eficiente de los mecanismos legales sin descuidar la seguridad pública.

En este sentido, se concretaron mil 451 procedimientos abreviados y mil 543 acuerdos reparatorios. Estas figuras jurídicas, diseñadas para agilizar la impartición de justicia, fueron supervisadas por la administración actual para garantizar que se cumplan todos los requisitos de ley, evitando así que personas que representen un riesgo para las víctimas obtengan su libertad de manera indebida. En lo referente a las formas de terminación anticipada del proceso, se contabilizaron 3 mil 940 resoluciones en el mismo lapso.

Si bien estos procedimientos suelen ser solicitados por la defensa de los imputados, el Ministerio Público mantuvo una postura vigilante, presentando las observaciones u oposiciones necesarias para privilegiar, en todo momento, la reparación del daño y el respeto a los derechos de las víctimas. Con estos resultados, la FGJES señaló que busca consolidar un sistema de procuración de justicia más robusto, enfocado en evitar la reincidencia delictiva y garantizar que los procesos judiciales concluyan con resoluciones firmes.

Fuente: Tribuna del Yaqui