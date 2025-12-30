Suspenden a juez de Quintana Roo captado en plena agresión contra mujer con pistola en mano

Cancún, Quintana Roo.- En un acto que marca un precedente dentro de la estructura orgánica del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, el Tribunal de Disciplina Judicial determinó la suspensión preventiva de Jonathan Yong Mendoza, quien se desempeñaba como juez de control penal. La medida se implementa con el objetivo de facilitar las investigaciones en torno a su presunta responsabilidad en un caso de agresión contra una mujer, ocurrido el pasado 24 de diciembre en el complejo Residencial Palmaris, en la ciudad de Cancún.

Este procedimiento administrativo representa el primer caso de relevancia institucional atendido por el Tribunal de Disciplina Judicial desde su creación, derivado de las recientes reformas constitucionales al Poder Judicial. El pleno encargado de emitir esta resolución está presidido por la magistrada Elizabeth Moreno Rejón, contando con la participación de la magistrada Nelsy Lucely Trejo Puc y el magistrado Marco Antonio Torre Constantino.

De acuerdo con el reporte emitido por la autoridad judicial, la suspensión tiene un carácter estrictamente preventivo. Esta decisión busca garantizar la imparcialidad en el esclarecimiento de los hechos y determinar las posibles responsabilidades administrativas del servidor público. La intervención de las autoridades se originó tras la difusión de un video en redes sociales, donde se observa a Yong Mendoza portando un arma de fuego mientras la presunta víctima se encuentra en el suelo.

El proceso formal inició el pasado 26 de diciembre, cuando el Poder Judicial recibió una denuncia anónima acompañada de evidencia visual sobre los acontecimientos. Ante estos hechos, el Órgano de Investigación de Responsabilidades Administrativas, bajo la titularidad de Elidez Antonio Pech, solicitó la apertura de una investigación interna y la suspensión inmediata de las funciones del juzgador involucrado. Tras sesionar este martes, el Tribunal de Disciplina instruyó al Órgano de Administración Judicial la ejecución de las medidas administrativas necesarias para formalizar el cese temporal.

A través de un comunicado oficial, el Poder Judicial subrayó que esta determinación se fundamenta en una política de "cero tolerancia" hacia la violencia de género. La institución enfatizó que todos sus integrantes tienen la obligación de conducirse bajo los principios de legalidad, ética, profesionalismo y respeto, no solo durante el ejercicio de sus cargos públicos, sino también en su conducta privada, dada la naturaleza de su función en la sociedad.

Juez del Bienestar golpeó a su pareja con un arma en Chetumal, antes había sido casado como policía de Cancún por vínculos con la mafia Rumana, donde la UIF suspendió sus cuentas. Increíblemente, por la elección judicial José Luis Jonathan Yong Mendoza ahora es juez penal uD83EuDDF5 pic.twitter.com/lCZYdoSaR1 — Jorge García Orozco (@jorgegogdl) December 27, 2025

Finalmente, la autoridad precisó que la suspensión de Jonathan Yong Mendoza se mantendrá vigente durante el tiempo que dure el proceso de investigación. El Tribunal de Disciplina Judicial, como órgano encargado de la vigilancia y disciplina interna según la Ley Orgánica vigente, será el responsable de emitir una resolución definitiva una vez que se hayan desahogado todas las pruebas y diligencias conforme a derecho. Con esta acción, el Poder Judicial del Estado busca reafirmar su compromiso con el escrutinio interno y la rendición de cuentas de sus servidores públicos.

Fuente: Tribuna del Yaqui