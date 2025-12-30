A tempranas horas, localizan a hombre sin vida en vía pública de la Narvarte, CDMX

Ciudad de México.- La madrugada de este martes 30 de diciembre de 2025, elementos de distintos órdenes del Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), así como personal de Servicios de Emergencia, desplegaron un operativo en calles de la colonia Narvarte, en la alcaldía Benito Juárez, luego de que se reportara la presencia de una persona inconsciente sobre la vía pública, situación que alertó a vecinos de la zona. Lamentablemente, momentos después se confirmó que la víctima había fallecido.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron este martes 30 de diciembre de 2025, alrededor de las 06:00 horas, tiempo local, en la avenida Xola y el Eje 1 Poniente, en un paradero del transporte público. Habitantes del sector que se dirigían a su vivienda observaron que un hombre permanecía inmóvil sobre el pavimento, por lo que dieron aviso a los Servicios de Emergencia mediante el 911.

De inmediato se activó el Código Rojo, a lo que se movilizaron en la escena elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), quienes tras realizar una valoración inicial confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales. Ante esta situación, los uniformados procedieron a acordonar el área para iniciar con las diligencias correspondientes.

Como parte del protocolo, el cuerpo fue cubierto con una manta térmica mientras se notificaba a elementos del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX). Minutos más tarde, personal de Servicios Periciales arribó al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo y recabar los primeros indicios que permitan determinar la causa del fallecimiento.

A la fecha de publicación de esta nota, no se ha informado públicamente la identidad del hombre ni si presentaba signos visibles de violencia. Las autoridades capitalinas señalaron que serán las investigaciones ministeriales las encargadas de esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el deceso. La zona permaneció resguardada durante varios minutos mientras concluían las diligencias correspondientes, no obstante, no se reportó tránsito lento.

