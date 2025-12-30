Tragedia en la Empalme–Ciudad Obregón: Mujer pierde la vida tras ser arrollada por vehículo fantasma

Guaymas, Sonora.- Este martes 30 de diciembre de 2025, a muy temprana hora, se registró un impactante accidente en el que murió una mujer sobre la carretera Internacional México 14, a la altura de la comunidad de El Baho, rumbo al campo pesquero de Las Guásimas. Según datos preliminares, la víctima caminaba por el carril de acotamiento cuando de pronto apareció el vehículo que la impactó, dejándola tirada en plena vía pública.

De acuerdo con información extraoficial, la persona que conducía la unidad se dio a la fuga, por lo que, hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconoce por completo su paradero. En nuestro medio de comunicación estaremos al pendiente de cualquier avance que surja en las próximas horas y de si se pronuncia alguna fuente oficial, como la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES).

A la escena acudieron diversas autoridades policiacas, como agentes municipales y elementos de la Guardia Nacional, quienes se encargaron de realizar las diligencias correspondientes para posteriormente dar paso a los peritos de la fiscalía estatal, mismos que llevaron a cabo el procesamiento de la escena. En lo que respecta al cuerpo de la occisa, fue retirado por el Servicio Médico Forense (Semefo).

Una mujer perdió la vida

Se hace un llamado a manejar con extrema precaución, pues las principales causas de accidentes son el exceso de velocidad, la imprudencia al volante y conducir bajo los influjos del alcohol. De igual forma, en caso de presenciar una situación como esta, siempre se debe mantener la paciencia para que el personal realice su trabajo y así evitar que otra vida se pierda por intentar llegar rápido a su destino.

#Seguridad | Ejecutan de un tiro en la cabeza a abogado y militante del PAN al llegar a su casa en Tijuana uD83DuDEA8https://t.co/BiuD01p07h — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 30, 2025

Precisamente, el pasado domingo 21 de diciembre de 2025, en el Valle del Yaqui, en Ciudad Obregón, cabecera municipal de Cajeme, un hombre, aunque sobrevivió, quedó con múltiples lesiones tras ser arrollado por un automóvil en la calle 300, entre Kino y 2. Al igual que en el caso anterior, la persona que ocasionó el hecho huyó del lugar mientras el sujeto permanecía tendido sobre la cinta asfáltica.

Fuente: Tribuna del Yaqui