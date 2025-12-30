Tras 12 días desaparecido, confirman el hallazgo del cuerpo de José Alberto en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Este martes 30 de diciembre, el colectivo Buscadoras por la Paz Sonora confirmó el hallazgo sin vida de José Alberto Morales Inzunza, un hombre de 43 años de edad que se encontraba en calidad de desaparecido desde mediados de este mes de diciembre en la ciudad de Hermosillo. La confirmación se dio a través de las plataformas digitales del grupo de rastreo, donde emitieron un mensaje expresando sus condolencias a los allegados de la víctima.

Hasta el momento, ni el colectivo ni las autoridades correspondientes han brindado mayores detalles sobre las causas del fallecimiento o la ubicación exacta donde fue recuperado el cuerpo. El caso de Morales Inzunza había movilizado a la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora, organismo que mantenía activa la ficha de búsqueda y pedía la colaboración de la ciudadanía para ayudar a su localización.

Según los primeros reportes, la última vez que se tuvo conocimiento de su paradero fue el jueves 18 de diciembre de 2025, en la colonia López Portillo, ubicada al suroriente de Hermosillo. Durante los 12 días que permaneció como desaparecido, colectivos y autoridades difundieron su fotografía y sus datos mediante redes sociales para solicitar el apoyo de la ciudadanía.

Se le describía como una persona de 1.88 metros de estatura, complexión delgada y tez morena clara. Entre sus señas particulares, destacaban un tatuaje en el antebrazo izquierdo con la imagen de un vaquero, así como perforaciones en la ceja y en el lóbulo de la oreja izquierda, rasgos que fueron clave para su identificación.

Fuente: Tribuna del Yaqui