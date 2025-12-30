Vinculan a periodista Rafael León Segovia en Veracruz; Fiscalía descarta cargo por terrorismo

Xalapa, Veracruz.- Durante una conferencia de prensa, la fiscal general de Veracruz, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, confirmó la vinculación a proceso en contra del periodista Rafael León Segovia. De acuerdo con lo expuesto por la funcionaria estatal, el comunicador fue imputado por los delitos de encubrimiento por favorecimiento y en contra de las instituciones de seguridad pública, por lo que se desestimó el cargo por delito de terrorismo.

En la audiencia inicial y luego de escuchar los argumentos de la defensa, así como de valorar los datos de prueba expuestos por la Fiscalía de Veracruz, el juez de control, José Guadalupe Nucamendi Albores, dictó el auto de vinculación a proceso y un año de arresto domiciliario para el periodista, quien fue detenido el pasado el pasado 24 de diciembre 2025, principalmente por su relación con delito de terrorismo, mismo que ya fue descartado por las autoridades de la entidad.

La institución actúa con estricto respeto a la libertad de expresión y al ejercicio periodístico, garantizando en todo momento el debido proceso a las personas involucradas, conduciéndose con estricta objetividad y sujetándose al tamiz jurisdiccional", declaró la fiscal de Veracruz.

Previo al comienzo de la audiencia, Gardiel León, hijo del periodista, se mostró en contra del actuar por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz, señalando la presunta fabricación de argumentos y presiones relacionadas con el trabajo periodístico de su padre. Asimismo, indicó que las acusaciones en contra de Rafael León son "fabricadas" y dijo que se está recurriendo a testimonios y señalamientos construidos sin sustento.

De acuerdo con medios locales, el periodista de nota roja fue detenido en Coatzacoalcos por su presunta participación en delitos como terrorismo, encubrimiento por favorecimiento y delitos contra las instituciones de seguridad pública. Este caso ha generado indignación y la reacción por parte de organizaciones defensoras de la libertad de prensa, colocando al Gobierno de Veracruz bajo la mirada de organismos nacionales e internacionales.

