Violenta BALACERA en vía pública de Ciudad Obregón causa terror entre vecinos

Ciudad Obregón, Sonora.- La violencia no descansa en Cajeme, una de las regiones más peligrosas de México, debido al alto número de homicidios y ataques armados que reporta. El más reciente ocurrió la noche de este lunes 29 de diciembre de 2025, en inmediaciones del fraccionamiento Urbi Villas del Real, al poniente de Ciudad Obregón, donde se reportó una violenta balacera que causó pánico entre los vecinos.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron este lunes 29 de diciembre de 2025, alrededor de las 23:00 horas, tiempo local, en el cruce de las calles Agras y bulevar Antonio Caso, en el fraccionamiento Urbi Villas del Real. Desde ese punto, habitantes del sector alertaron a las autoridades, mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911, tras escuchar múltiples disparos, por lo que de inmediato se activaron los protocolos de seguridad.

Al sitio acudieron como primeros respondientes agentes de la Policía Municipal de Cajeme, quienes procedieron a acordonar el área para resguardar la escena y permitir el trabajo de las autoridades investigadoras. En el lugar también se observó la presencia de elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y del Ejército mexicano, como parte del despliegue coordinado entre los tres órdenes de gobierno.

Información que comenzó a circular de manera extraoficial señalaba que una persona habría resultado lesionada durante el incidente; sin embargo, esta versión fue descartada por las autoridades momentos después. Los efectivos señalaron que no se reportaron personas heridas ni víctimas mortales tras la revisión del área, por lo que no fue necesario el apoyo de paramédicos de la Cruz Roja Mexicana.

Más tarde, personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) acudió al sitio para realizar el levantamiento de indicios balísticos, los cuales serán integrados a la nueva carpeta de investigación correspondiente. Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas en relación con estos hechos. Las pesquisas continuarán.

Fuente: Tribuna del Yaqui