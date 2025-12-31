Abaten a tres presuntos delincuentes y detienen a seis tras enfrentamiento en Navolato, Sinaloa

Navolato, Sinaloa.- El martes 30 de diciembre de 2025 se registró una nueva jornada violenta en el municipio de Navolato, Sinaloa, en donde se reportó un enfrentamiento entre civiles armados y elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP), pertenecientes al grupo Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES), en acciones coordinadas con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Secretaría de Marina (Semar).

El saldo de estos operativos fue de tres presuntos delincuentes abatidos y seis detenidos en las inmediaciones de la sindicatura de San Pedro, ubicada en el mencionado municipio. De acuerdo con datos recabados por el portal de noticias Línea Directa, los hechos se registraron alrededor de las 16:00 horas, cuando el sistema de emergencias del 911 recibió la alerta sobre un grupo armado en un inmueble situado por la calle Ignacio Comonfort, entre Gómez Farías y Agustina Ramírez.

Al ubicar a los civiles, hubo un intercambio de disparos y una persecución entre los techos de varios domicilios aledaños, lo que dejó como saldo preliminar de tres civiles abatidos en el sitio y seis detenidos de los cuales no se tiene conocimiento si se trata solo de hombres", explicó la fuente citada anteriormente.

uD83DuDED1uD83DuDEA8Tres abatidos y seis detenidos el resultado del enfrentamiento en San Pedro, Navolato



Personal de la FGR se encuentra realizando las diligencias correspondientes en el inmueble donde ocurrió la confrontación



Léala en https://t.co/hnfXOEXkh5#Seguridad #Navolato #Adiscusión pic.twitter.com/xYMlXYnQKu — Adiscusión Diario (@adiscusion) December 31, 2025

Al tratarse de un enfrentamiento que involucró a fuerzas federales, agentes de investigación y peritos de la Fiscalía General de la República (FGR) acudieron al lugar para procesar la escena. Una vez que se realizaron las diligencias correspondientes, los cuerpos fueron trasladados a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), mientras que las personas detenidas y los indicios asegurados quedaron a disposición del Ministerio Público federal.

Entre lo incautado se encuentran: 13 armas largas, 12 de ellas son fusiles AK-47 y una carabina M4, 3 ametralladoras, 57 cargadores para cartuchos calibre 7.62 x 39 milímetros, mil 770 cartuchos útiles de 7.62 x 39 milímetros, 225 cartuchos útiles calibre 5.56 milímetros, 10 chalecos, 21 pastillas con características similares al fentanilo, 3 vehículos, uno con reporte de robo, y una motocicleta.

Identifican a uno de los abatidos

De forma preliminar se identificó a uno de los presuntos sicarios abatidos como Alexander 'M.', de 18 años de edad y con domicilio en la colonia Chulavista. Extraoficialmente se dijo que dos de los detenidos responden a los nombres de Joaquín 'I.' y Jair Oswaldo 'I.', aunque esta información no ha sido corroborada por las autoridades de Sinaloa. Se espera que en las próximas horas exista un informe oficial para conocer la identidad de los involucrados.

#Sinaloa



uD83DuDEA8Se les acabó el corridouD83DuDEA8



Un mega operativo de seguridad por el Ejército mexicano y Guardia Nacional en la sindicatura de San Pedro, Navolato, dejó como saldo:



uD83DuDD393 presuntos agresores abatidos

uD83DuDD396 personas detenidas

uD83DuDD39Un arsenal asegurado pic.twitter.com/qJzEWYUbYh — Foro Militar México (@foro_militar) December 31, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui