Accidente en Torreón: Jóvenes de 16 y 17 años lesionados tras impactar vehículo contra palmera

Torreón, Coahuila.- La noche del pasado martes 30 de diciembre de 2025 se registró un impactante accidente que dejó a dos menores de edad lesionados, además de importantes daños materiales y la evidente movilización de diversas autoridades policiacas. Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 11:00 horas sobre la avenida Cipreses, en la calle Cesáreo Castro, ubicada en la colonia Jardines California de Torreón.

De acuerdo con información de Milenio, uno de los involucrados fue identificado como Daniel, de 17 años, mientras que su acompañante resultó ser una joven de 16. Cabe destacar que los adolescentes viajaban a bordo de un vehículo de la marca Ford, línea Topaz, color arena, cuando de pronto colisionaron contra una palmera; el impacto fue tan fuerte que alertó a los vecinos de la zona, quienes salieron de sus hogares.

Los familiares de los jóvenes, que viven muy cerca, acudieron a la escena para auxiliarlos. Asimismo, se contó con la presencia de paramédicos de la Cruz Roja y personal de Peritos. Los socorristas detectaron que los afectados presentaban diversas lesiones: Daniel sufrió una probable fractura de fémur, además de múltiples golpes en el cuerpo, mientras que la joven tenía una posible fractura en el tobillo.

Se encuentran bien

Es importante agregar que ambos fueron trasladados en ambulancia a un hospital de la zona para recibir atención médica especializada, lugar en el que afortunadamente su estado de salud se reportó como estable. Por su parte, el personal de la Fiscalía estatal se encargó de realizar el recuento de los daños y de llevar a cabo las investigaciones correspondientes para determinar cómo ocurrió el percance.

#Sonora | Lleva Salud Casa por Casa 190 mil consultas a domicilio en Sonora durante 2025 uD83EuDE7Ahttps://t.co/ICoghXUluE — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 31, 2025

Cabe señalar que la unidad quedó destruida en su parte frontal y ahora se encuentra en un corralón de la ciudad para su resguardo. El caso fue turnado a un juez vial en el Centro de Justicia Municipal, donde se determinarán las multas correspondientes y la responsabilidad del conductor. Se hace un llamado a conducir siempre con extrema precaución para evitar accidentes e incluso pérdidas humanas.

Fuente: Tribuna del Yaqui