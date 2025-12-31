Al borde de la muerte: Indigente ingiere insecticida líquido para acabar con su vida en Coahuila

Saltillo, Coahuila.- Un hombre de 30 años de edad, identificado como José Eduardo, se debate entre la vida y la muerte después de atentar contra su vida ingiriendo insecticida líquido en el municipio de Saltillo, Coahuila. El hecho ocurrió este miércoles 31 de diciembre de 2025 y, debido a la gravedad de la situación, tuvo que ser ingresado a un nosocomio de la localidad, en donde personal médico reportó que su panorama es bastante adverso.

De acuerdo con información proporcionada por El Siglo de Torreón, el masculino, quien se encuentra en situación de calle, acudió a una farmacia ubicada entre los bulevares Otilio González y Herradura, en las inmediaciones de la colonia La Herradura. En el lugar, los empleadores detectaron que el sujeto presentaba vómito constante y malestar estomacal. Al ver que el hombre comenzó a convulsionar, el personal del establecimiento solicitó apoyo a través de las líneas de emergencias del 911.

Minutos más tarde, paramédicos de Cruz Roja Mexicana se movilizaron a la ubicación y realizaron el traslado del afectado en código amarillo al Hospital General de Saltillo, donde quedó internado para recibir atención médica inmediata. Según el testimonio de los trabajadores de la farmacia, el indigente había ingerido varios sorbos de una botella de insecticida H-24, misma que fue localizada en el lugar donde pasa la noche junto a un par de cobijas.

Trascendió que la víctima, quien aparentemente padece depresión, salió del interior del túnel del arroyo pluvial cercano en busca de auxilio, pues presentaba un intenso dolor y vómito amarillento. Fue en ese momento que ingresó a la citada farmacia, en donde se logró solicitar la intervención por parte de los socorristas. Presuntamente, el joven proporcionó el número telefónico de una tía para que pueda ser informada sobre lo acontecido y avisara al resto de la familia.

Los empleados del negocio entregaron a las autoridades municipales y a los paramédicos el número telefónico otorgado por el hombre, con la intención de que notificaran a sus seres queridos. De forma extraoficial, el estado de salud de José Eduardo se reporta como delicado y los especialistas están a la espera del arribo por parte de uno de los familiares.

