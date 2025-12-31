Amargas fiestas decembrinas: Luisa Adela Rodríguez tiene días desaparecida en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- La Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora lanzó un llamado para colaboración de la ciudadanía en la búsqueda de Luisa Adela Rodríguez Mendoza, de 33 años de edad, quien fue vista por última vez el pasado 20 de diciembre en Hermosillo. De acuerdo con el reporte de la institución, la desaparición de la mujer ocurrió en las inmediaciones de la colonia Sol Aguilar, al norte de la ciudad.

Según la descripción física proporcionada por la Comisión de Búsqueda, Luisa Adela nació el 6 de junio de 1992. Posee una estatura aproximada de 1.75 metros y un peso estimado de 75 kilos, con una complexión mediana. Entre sus rasgos fisonómicos destaca su tez blanca, ojos de color café y tamaño grande, así como cabello teñido de largo mediano y textura ondulada. Su boca es descrita como mediana con labios delgados.

Como elementos importante para su identificación, las autoridades han detallado diversas señas particulares. La mujer presenta cicatrices en ambas piernas causadas por picaduras de insectos, un lunar de color café situado en el lado izquierdo del pecho y una cicatriz derivada de una perforación en la ceja derecha. Además, se destaca que posee gemas dentales decorativas en sus dientes incisivos superiores, un rasgo que podría facilitar su reconocimiento por parte de la población.

La Comisión de Búsqueda señaló que es de suma importancia la participación ciudadana en estos procesos de localización. Para cualquier información que permita establecer su ubicación, se ha puesto a disposición el número telefónico de reportes 6622297369, así como el correo electrónico institucional comisiondebusquedasonora@sonora.gob.mx.

Asimismo, se invita a la comunidad a seguir las redes sociales bajo el usuario @ComisionSonora para actualizaciones sobre este y otros casos activos en la entidad. Las autoridades reiteran que cualquier dato aportado será manejado con la seriedad y los protocolos correspondientes a los procedimientos de búsqueda y localización de personas.

Fuente: Tribuna del Yaqui