Buscan a Salvador Jacobo Morales en el norte de Sonora; iba a visitar a su pareja y desapareció

San Luis Río Colorado, Sonora.- La Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora emitió una ficha de búsqueda para localizar a Salvador Jacobo Morales, un hombre de 44 años de edad que se encuentra en calidad de desaparecido en el municipio de San Luis Río Colorado, Sonora. De acuerdo con el informe oficial, el masculino fue visto por última vez el pasado 24 de diciembre de 2025, en plena Nochebuena, y desde ese momento no se tienen noticias sobre su paradero.

Según la ficha proporcionada por la dependencia estatal, Salvador es de nacionalidad mexicana, mide aproximadamente 1.52 metros de estatura y pesa alrededor de 70 kilogramos. Presenta tez morena, complexión mediana, cabello entrecano, corto y liso, así como ojos color café. Las autoridades hacen hincapié en la importancia de esta descripción física, ya que puede facilitar la identificación del individuo en caso de algún avistamiento.

La Comisión de Búsqueda Para el Estado de Sonora solicita apoyo para localizar a SALVADOR JACOBO MORALES. Cualquier información, al teléfono: -66222297369 La información será usada de manera anónima", se puede leer en la publicación que compartió la institución en sus redes sociales oficiales.

Con respecto a sus señas particulares, el organismo detalló que presenta varios tatuajes visibles: uno en la parte media del abdomen con la leyenda 'Jacobo', tatuajes en el pecho con los nombres 'Salomé', 'Rosario' y 'Melissa', otro en el brazo izquierdo con la leyenda 'Antonia', así como un tatuaje en la espalda alta con la frase '100 % mexicano'. Se solicita el apoyo de la ciudadanía para aportar cualquier información que ayude a dar con su localización.

En caso de contar con datos relevantes, la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora tiene habilitada la línea telefónica 662 229 7369 para realizar tu denuncia de forma anónima, además de contar con el correo electrónico institucional comisiondebusquedasonora@sonora.gob.mx. Cabe mencionar que cualquier aporte, por mínimo que parezca, puede hacer la diferencia para dar con el paradero de Salvador Jacobo Morales y que pueda regresar con bien a casa.

