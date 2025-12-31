Cae comisionado de la Policía Estatal en Puebla; era buscado por múltiples delitos en Veracruz

Puebla, Puebla.- El Gobierno de Puebla confirmó la detención del comisionado de la Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en Santiago Miahuatlán, quien era buscado por autoridades federales y del estado de Veracruz como parte de la investigación por presuntos delitos cometidos durante su gestión en la Policía Municipal de Papantla. La captura del hombre, identificado como José Miguel 'N.', ocurrió en el barrio de Analco, ubicado en la capital poblana.

La aprehensión se registró el pasado lunes 29 de diciembre de 2025, alrededor de las 11:30 horas, de acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones (RND) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). De acuerdo con datos proporcionados por El Sol de Puebla, el detenido fungía en el mencionado puesto al interior de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en Santiago Miahuatlán, después de abandonar su puesto en el municipio de Papantla.

En apego a los principios de legalidad, transparencia y rendición de cuentas, la SSP manifiesta su absoluto respeto a las indagatorias en curso y reitera su disposición plena de cooperación con las autoridades de la entidad colindante, así como con las instancias federales que llevan a cabo el proceso", expuso la SSP en un comunicado.

El Director de Seguridad de Miahuatlán, José Miguel N., fue detenido en El Barrio de Analco, Puebla, por presuntas extorsiones en Veracruz.

La Secretaría de Seguridad Pública de Puebla aclaró que la detención y las acusaciones formuladas en contra de José Miguel 'N.' no tienen relación con su función al interior de la corporación. Asimismo se dijo que se está cooperando en las investigaciones realizadas por parte de las autoridades federales y de Veracruz. También se indicó que la aprehensión estuvo a cargo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con apoyo de autoridades estatales.

Tras su captura, el agente quedó a disposición del Juzgado de Control del Octavo Distrito Judicial en el Estado de Veracruz, quien definirá su situación jurídica con base en la entrega de las pruebas recabadas por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz. En agosto pasado, el uniformado culminó con su periodo en Papantla, Veracruz, y a los meses, la diputada veracruzana Mayra Angélica Amador Pérez lo acusó públicamente de tener nexos con el crimen organizado.

José Miguel 'N.' fue señalado por la legisladora de permitir el cobro de piso a comerciantes y robo a transportistas, presuntamente operando bajo las órdenes de una célula delictiva, por lo que se había convertido en objetivo prioritario para las autoridades federales y veracruzanas.

Fuente: Tribuna del Yaqui